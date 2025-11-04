Marktgeschehen

Google und Apple verdrängen Samsung im US-Premiummarkt

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Back

Die Pixel-Reihe von Google ist zwar weiterhin eine Nische, vor allem global, aber es gibt Märkte, in denen man sich nicht nur etabliert hat, sondern in denen man auch erfolgreich ist. Wie beispielsweise in der gehobenen Klasse auf dem US-Markt.

Hier gab es zum Start der neuen Pixel-Reihe im September 2025 laut Counterpoint Research einen neuen Rekord bei Smartphones für über 600 Dollar, der vor allem vom Google Pixel 10 Pro XL (große und teure Modelle kommen also auch hier gut an) angeführt wird. Google und Apple konnten Samsung vom Markt verdrängen:

Ein Marktanteil von 7 Prozent in einem Monat, und das direkt nach dem Start einer ganz neuen Reihe, ist zwar noch nicht viel, aber Google bleibt bei der Pixel-Reihe am Ball und zieht das durch. Man sieht an diesem Beispiel auch sehr gut, dass es einen langen Atem benötigt, wenn man gegen Apple und Samsung antreten will.

Apple Siri 2.0 kommt: Ohne Google geht es nicht

Apple plant eine neue Version von Siri für die Zukunft und Tim Cook betonte erst vor ein paar Tagen, dass…

3. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Es ist bemerkenswert und erschreckend zugleich, welche Marktmacht Apple in den USA innehält. Da wundert es mich nicht wirklich, dass immer mal wieder von einem gesellschaftlichen Zwang zu einem iPhone die Rede ist, um im Freundeskreis wegen iMessage und so weiter nicht abgehängt zu werden.

    Vor allem ist es doch langweilig, wenn alle (quasi) dasselbe Smartphone haben, keinerlei Diversität in Sachen Design oder grundlegender Features wie im Android-Kosmos….

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Google und Apple verdrängen Samsung im US-Premiummarkt
Weitere Neuigkeiten
Die Switch 2 übertrifft alle Erwartungen und überrascht selbst Nintendo
in Gaming
Opel Frontera Header
So will Stellantis in Europa wieder vorne mitspielen
in Mobilität
Apple feiert einen Neustart für zwei Dienste
in Dienste
Verbrenner-Verbot: Schon ab 2027 könnte es schnell gehen
in Mobilität
Apple überrascht mit iOS 26.1: Das müsst ihr zum Update wissen
in Firmware und OS
Apple iPhone 18 Pro und ein Hauch von „Kaffee“
in Smartphones
ZDF zeigt teuerste Serie der Welt gratis – „Ringe der Macht“ in der Mediathek verfügbar
in News
Hyundai Ioniq 3 geht das Infotainment ganz neu an
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Seat wird zum Problem und Cupra ist die Rettung
in Mobilität
Halo 2 und Halo 3 als Remake geplant: Es gibt aber einen Haken
in Gaming