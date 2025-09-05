Google verkauft jetzt Pixel-Fanartikel

Google hat sein Angebot im hauseigenen Store erweitert und verkauft jetzt auch Fanartikel für Pixel-Nutzer. Dazu gehören ein Langarmshirt, eine Tasse, eine Kappe und ein Klebeband. Bisher wird der neue „Merch“ jedoch nur in den USA verkauft.

Die Preise sind allerdings nicht unbedingt günstig, die Tasse kostet 20 Dollar, das Shirt gibt es für 40 Dollar, die Kappe für 25 Dollar und das Band für 5 Dollar. Nicht übertrieben teuer, aber eine Tasse für 20 Dollar ist jetzt auch kein Schnäppchen.

Der Fokus liegt auf dem neuen Google Pixel 10 und man nutzt viel binären Code, will also eher Nerds ansprechen. Man muss aber schon ein sehr großer Fan von Google und dem Pixel sein, wenn man „Pixel 10“ auf dem Shirt stehen haben will.

Google ist damit nicht alleine, Apple verkauft auch Merch, zwar nicht online, aber es gibt lokale Stores. Ich weiß nur nicht, ob Pixel als Marke so beliebt ist, aber das wird sich zeigen. Bisher ist noch nicht bekannt, wie und wann der Merch zu und kommt.