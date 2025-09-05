Zubehör

Google verkauft jetzt Pixel-Fanartikel

Autor-Bild
Von
|

Google hat sein Angebot im hauseigenen Store erweitert und verkauft jetzt auch Fanartikel für Pixel-Nutzer. Dazu gehören ein Langarmshirt, eine Tasse, eine Kappe und ein Klebeband. Bisher wird der neue „Merch“ jedoch nur in den USA verkauft.

Die Preise sind allerdings nicht unbedingt günstig, die Tasse kostet 20 Dollar, das Shirt gibt es für 40 Dollar, die Kappe für 25 Dollar und das Band für 5 Dollar. Nicht übertrieben teuer, aber eine Tasse für 20 Dollar ist jetzt auch kein Schnäppchen.

Der Fokus liegt auf dem neuen Google Pixel 10 und man nutzt viel binären Code, will also eher Nerds ansprechen. Man muss aber schon ein sehr großer Fan von Google und dem Pixel sein, wenn man „Pixel 10“ auf dem Shirt stehen haben will.

Google ist damit nicht alleine, Apple verkauft auch Merch, zwar nicht online, aber es gibt lokale Stores. Ich weiß nur nicht, ob Pixel als Marke so beliebt ist, aber das wird sich zeigen. Bisher ist noch nicht bekannt, wie und wann der Merch zu und kommt.

Warnung Stopp Achtung Gefahr

Warntag 2025: Großalarm-Test in Deutschland am 11. September

Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen, der jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfindet.…

4. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Zubehör / Google verkauft jetzt Pixel-Fanartikel
Weitere Neuigkeiten
dm startet Augenscreenings – Ärzte schlagen Alarm
in Dienste
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Warntag 2025: Großalarm-Test in Deutschland am 11. September
in Dienste
T1 Pro und P3 Pro: Laifen erweitert Produktportfolio um Elektrorasierer
in Smart Home
Adobe Premiere für das iPhone angekündigt
in News
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche M1: Dieser „neue“ SUV ist ein Resultat der aktuellen Krise
in Mobilität
Samsung Galaxy S26: Neues „iPhone-Design“ und endlich echtes Qi2
in Smartphones
XGIMI stellt HORIZON 20-Serie und TITAN-Projektor vor
in Hardware
Porsche will das Laden „radikal vereinfachen“
in Mobilität
1und1 Logo Header
1&1: Preisnachlass, mehr Speed oder mehr Datenvolumen
in 1und1
EcoFlow und Home Connect: Strom clever nutzen
in Smart Home