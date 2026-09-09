Google verteilt Chrome 153 mit vielen Sicherheitsfixes

Google hat Chrome 153 für Windows, macOS, Linux und Android veröffentlicht und schließt damit 230 Sicherheitslücken.

Die neue stabile Desktop-Version wird seit dem 8. September 2026 schrittweise verteilt. Unter Linux lautet die Versionsnummer 153.0.8010.36, unter Windows und macOS 153.0.8010.36 beziehungsweise .37. Auf iOS liegt v153.x bereits seit Anfang September vor.

Chrome 153 bringt 230 Sicherheitskorrekturen

Auffällig ist der Umfang der Sicherheitsarbeiten. Google nennt insgesamt 230 behobene Sicherheitsprobleme. Details zu einzelnen Schwachstellen bleiben teilweise zunächst unter Verschluss, bis ein Großteil der Nutzer aktualisiert wurde.

Die wichtigsten Versionsstände im Überblick:

Windows/macOS: 153.0.8010.36/.37

Linux: 153.0.8010.36

Android: 153.0.8010.36

ChromeOS: 16765.41.0 mit Chrome 152.0.7977.113

Chrome 153 für Android enthält laut Google zudem Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen. ChromeOS und ChromeOS Flex bleiben beim aktuellen Stable-Update dagegen noch auf Browser-Version 152.

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