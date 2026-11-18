Google bringt das Google Wallet auf das iPhone, wenn auch zunächst nur in den USA. Doch auch dort kommt dieser Schritt sehr überraschend, denn die App ist für die meisten iOS-Nutzer kaum relevant, da eine wichtige Funktion nicht geht.

Ein großer Vorteil der mobilen Wallet-Apps ist das mobile Bezahlen über NFC, in diesem Fall also Google Pay mit „tap-to-pay“. Doch genau diese Funktion ist nicht in der App für das iPhone vorhanden, wie Google in einem Blogeintrag betont.

Man kann zwar seine Karten verwalten, neue hinzufügen und allgemein das tun, was man mit einer Wallet-App so macht, aber nicht lokal damit zahlen. Ich gehe also nicht davon aus, dass da viele iOS-Nutzer ihr Apple Wallet verlassen werden.

Theoretisch wäre das in der EU möglich, denn bei uns muss Apple den Entwicklern einen Zugriff auf den NFC-Chip geben. Google hat jedoch nicht verraten, ob man das Google Wallet mit Google Pay und NFC-Funktion in die EU bringen möchte.

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