Google zeigt das Top-Flaggschiff der Pixel-Reihe

Google ist dafür bekannt, dass man die Leaks und Gerüchte rund um die neuen Pixel-Modelle immer mal wieder mit offiziellen Details, Bildern und sogar Videos begleitet. Kurz vor dem Event am 20. August hat Google jetzt wieder nachgelegt.

Das Unternehmen hat heute ein offizielles Video des Google Pixel 10 Pro Fold bei YouTube veröffentlicht und betont dort, dass man „mehr von seinem Smartphone verlangen soll“. Technische Details zum Top-Modell der Reihe nennt man nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Google ein Modell der Reihe vorab zeigt, man wirbt sogar schon im hauseigenen Store mit den Neuheiten. Doch es steht im Raum, dass das neue Fold ein bisschen später kommt, vermutlich sogar erst im Oktober.