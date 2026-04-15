Gratis Comic Tag (Kids & Teens) lädt erneut zum Lesen und Entdecken ein

Auch in diesem Jahr soll den Fans von Comics ein entsprechender Tag gewidmet werden – der 9. Mai wurde deshalb nun offiziell als „Gratis Comic Tag“ angekündigt. Die seit inzwischen 16 Jahren laufende Aktion erfreut sich großen Interesses, auch weil man dem Medium Comic mehr Bedeutung schenken will. Ein ähnliches Konzept verfolgt der Manga Day, zu dem weitere Informationen noch folgen werden.

Anfang Mai veranstalten Comic- und Buchhandlungen sowie Bibliotheken in Zusammenarbeit mit Verlagen und Labels wie Carlsen, Chinabooks, Cross Cult, Egmont, Panini und Splitter Verlag demnach einige Aktionen. Traditionell halten sie wieder einige kostenlose Leseproben für interessierte Leser bereit.

Auf der offiziellen Webseite steht eine Liste aller 22 Comics, die an diesem Tag kostenlos vergeben werden, zur Ansicht bereit. Darunter befinden sich „Avatar – Der Herr der Elemente”, „Die Verwandlungen der Füchsin”, „Idefix und die Unbeugsamen” sowie „Star Wars: The Mandalorian Kids Comic”. Eine Liste der teilnehmenden Comic- und Buchhandlungen wird später folgen.