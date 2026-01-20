Großangriff auf den TV-Markt: TCL und Sony bündeln Kräfte

Das Unternehmen TCL und das Unternehmen Sony haben eine Absichtserklärung zur Vorbereitung eines gemeinsamen Home-Entertainment-Unternehmens unterzeichnet.

TCL Electronics Holdings Limited und Sony Corporation haben bekannt gegeben, Gespräche über eine strategische Partnerschaft im Bereich Home Entertainment aufzunehmen. Grundlage ist ein unterzeichnetes Memorandum of Understanding, das die Absicht zur Gründung eines Joint Ventures festhält. Dieses soll Sonys Home-Entertainment-Geschäft übernehmen und weltweit tätig sein.

Nach den bisherigen Planungen hält TCL 51 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen, während Sony 49 Prozent übernimmt. Das Joint Venture soll die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, von Produktentwicklung und Design über Fertigung und Vertrieb bis hin zu Logistik und Kundenservice. Zum geplanten Portfolio zählen Fernseher sowie Home-Audio-Produkte.

Geplantes Joint Venture für TV- und Audio-Produkte

Laut Unternehmensangaben (PDF) wollen TCL und Sony bis Ende März 2026 verbindliche Verträge ausarbeiten und abschließen. Voraussetzung für den Start sind zudem regulatorische Genehmigungen sowie weitere Bedingungen. Der operative Beginn des neuen Unternehmens ist derzeit für April 2027 vorgesehen.

Zentrale Eckpunkte der geplanten Zusammenarbeit

TCL übernimmt die Mehrheitsbeteiligung mit 51 Prozent

Sony bringt Technologie, Marke und operative Erfahrung ein

Globale Ausrichtung mit vollständiger Prozessverantwortung

Produkte sollen unter dem Namen Sony und BRAVIA erscheinen

Die Partner verweisen auf ein wachsendes globales Marktumfeld für großformatige Fernseher, das durch Streaming-Angebote, Smart-TV-Funktionen sowie höhere Auflösungen und größere Displays geprägt ist. Das neue Unternehmen soll laut Darstellung beider Konzerne innovative Produkte entwickeln und durch operative Effizienz weiteres Wachstum erzielen.

Meiner Einschätzung nach ist die Vereinbarung vor allem als langfristige strategische Weichenstellung zu verstehen, da konkrete wirtschaftliche Auswirkungen erst nach Abschluss der Verträge und dem geplanten Start im Jahr 2027 absehbar sein dürften. Ich halte viel von TCL und bin der Meinung, dass sie in den letzten Jahren vieles richtig gemacht haben. Von daher finde ich diesen Schritt gar nicht schlecht.