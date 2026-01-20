Neustart: „Wetten, dass..?“ kehrt Ende 2026 schon wieder zurück

Es wird Zeit für ein drittes Comeback, denn dafür waren die Quoten trotz der Kritik beim ZDF dann doch zu gut. Die Rede ist von „Wetten, dass…?“, was laut DWDL am 5. Dezember 2026, also wieder an einem Samstagabend, um 20:15 Uhr startet.

Benötigt es noch ein Comeback der Show? Das wird sich zeigen, vielleicht hat man das Konzept aber auch endlich mal überarbeitet, denn Thomas Gottschalk bleibt uns zum Glück erspart. Das dritte Comeback übernimmt jetzt ein neues Duo.

Laut Quelle werden Bill & Tom Kaulitz in Zukunft die Show leiten, wobei unklar ist, wie viele Ausgaben von „Wetten, dass…?“ geplant sind. Vermutlich ist die Ausgabe im Dezember zunächst ein Pilot und man schaut, ob das 2027 eine Zukunft hat.