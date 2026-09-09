Großer Steam-Leak enthüllt viele neue Spiele
Bei Reddit kochte am Morgen die Stimmung hoch, denn minütlich gab es neue Beiträge, in denen es Details zu bereits angekündigten oder noch nicht offiziell vorgestellten Spielen gab. Der Grund sind die „Steam Achievement Leaks“.
Es machen also unveröffentlichte Steam Achievements die Runde und diese sollte man mit Vorsicht genießen, denn da kann man auch Spoiler ableiten. Weiter unten gibt es eine Liste von Reddit, die aber noch im Laufe des Tages ergänzt wird.
Aktuell herrscht noch etwas Chaos, die Moderatoren versuchen die Lage in den Griff zu bekommen. Die meisten Spiele sind und im Leak sind keine ganz großen Blockbuster zu finden, aber ein paar Überraschungen. Wie ein neues Spiel, was mit dem Hit „Balatro“ zu tun haben wird und auch bei „Sea of Thieves“ tut sich etwas.
Einige Spiele könnten auch heute auf der Nintendo Direct gezeigt werden und für die Konsole und den PC erscheinen, da wissen wir also ab 16 Uhr sicher mehr.
- 2 Unannounced Warhammer games
- 4loop
- ACE COMBAT 8
- ALF game
- Attack on Titan 3
- Brazilian Drug Dealer 4
- Clive Barker’s Hellraiser
- Clutch
- Control Resonant
- Crazy Taxi: World Tour
- Custom Hobo
- Danganronpa 2X2
- Deus Ex Remaster
- Disney/Pixar Toy Story: Retro Roundup! + Toy Story 3 Complete Edition
- DRAGON BALL XENOVERSE 3
- Dragon Quest Monsters: The Withered World
- Dynasty Warriors 3 Complete Remastered
- Fate/Extra Record
- FINAL FANTASY RESONANCE
- Fright Train
- Gears of War E-Day
- Grave Seasons
- Gundam Rogue Orbit
- HoloTrials
- Horizon Hunters Gathering
- Judas
- Kena: Scars of Kosmora
- Kingdom Hearts IV
- Last Epoch
- Lords of the Fallen II
- Mega Man Dual Override
- Metal Max 2 Reload
- Metro 2039
- Minecraft Dungeons 2
- Nivalis Nights
- Order of the Sink Star
- Penis Bird
- Persona 4 Revival
- Persona 6
- PGA tour 2k27
- Professor Layton and the New World of Steam
- PUBG DED.NET
- Rayman Origins
- Remothered: Red Nun’s Legacy
- Restitched
- Rhapsody in Scarlet
- Road Kings
- Silent Hill: Townfall
- Squadron 42
- Star Trek Outposts
- Star Wars Galactic Racers
- Stranger Than Heaven
- Stupid Never Dies
- Tales of Eternia Remastered
- Terranigma
- Thief the Dark Project
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis
- Touhou Kyoumakou
- Trails in the Sky 2nd Chapter
- Trine 6: Together in Time
- Tropico 7
- Turok Origins
- Unannounced Avengers game
- Unannounced Balatro sequel/spinoff game
- Unannounced Brawl Stars game
- Unannounced Candy Crush title
- Unannounced Dune game
- Unannounced Heroes of Newerth
- Unannounced Nickelodeon life-sim Animal Crossing-esque game
- Unannounced Raiden Fighters Collection
- Unannounced Sea of Thieves sequel/spin-off
- Unannounced Shrek 2 Remaster or Shrek-related game
- Unannounced Sin Reloaded
- Unannounced Slime Rancher game
- Unannounced Sonic game
- Unannounced Stellaris game
- Unannounced Toem 2
- Unannounced Twin Peaks game
- Unannounced Walking Dead Collection
- Uta Macross
- Valor Mortis
- Wardogs
- Warhammer Survivors
- Warrior Cats: Clans of the Forest
- Witchbrook
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