Gaming

Großes PlayStation-Event: So schaut ihr die State of Play

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Sony hat zu einer neuen State of Play geladen, genau genommen gibt es sogar eine Doppelfolge, denn nach der normalen Ausgabe folgt noch eine State of Play Japan.

Ein Spiel kennen wir bereits, denn Final Fantasy VII Revelation wird der Closer der Veranstaltung sein, das hat Sony schon verraten. Ich hoffe aber, dass wir endlich mehr zu Intergalactic sehen, was sich dieser Woche sogar häufiger andeutete.

Das Toll am heutigen PlayStation-Event: Es findet um 15 Uhr deutscher Zeit statt. Sonst ist eine State of Play meistens sehr spät am Abend, teilweise sogar mitten in der Nacht. Ich kann mir die neue State of Play nachher also mal live anschauen:

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Schade live schaffe ich es wohl trotzdem nicht aber vielleicht schau ich es gemütlich heute Abend.

    Antworten

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