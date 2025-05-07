GTA 6: Die Nähe zur PlayStation ist kein Geheimnis mehr
Seit Monaten steht im Raum, dass Rockstar Games und Sony eine Partnerschaft bei GTA 6 planen und mit dem zweiten Trailer, hat man diese Gerüchte befeuert. Es ist eigentlich kein Geheimnis mehr, die PlayStation ist wohl der Liebling von Rockstar.
Zum einen sieht man im neuen Trailer mehrere Controller, die wie die von Sony und der PlayStation aussehen, aber es ist auch eine Konsole neben einem TV zu sehen, die wie eine PlayStation 5 aussieht. Und das gezeigte Material stammt von der PS5.
Wenn ich Rockstar wäre, dann würde ich es aber nicht anders machen, denn die PlayStation 5 hat sich bisher doppelt so gut wie die Xbox Series X/S verkauft und mit der PlayStation 5 Pro gibt es auch die aktuell stärkste Konsole auf dem Markt.
Die für viele spannende Frage ist aber weiterhin, ob das Spiel auf der Pro-Version mit 60 fps läuft. Ist GTA 6 optimal für diese Konsole optimiert? Ich bin aber auch auf die Performance auf der Xbox Series S gespannt, was könnte schwierig werden.
hey Oliver bin da nicht so drin und ehern Pc Spieler. denkst es gibt bis dahin Peripherie die eine Pc Steuerung ermöglichen? komme mit Controller bei zumindest GTA 5/Online nicht klar und fahre mit Weltklassespielern in Onlineracing aber eben mit Tastatur. (natürlich mit Shortcuts und Twirls./Curbboosting)
Ich kenne mich da nicht aus, denke es aber eher nicht. Ein PC-Release dürfte aber sicher sein, wenn auch später.
Ich hoffe Rockstar skippt die Series S und zwingt Microsoft so, dass die Parität aufgegeben wird. Die Series S mit ihrem mickrigen RAM ist ein Rohrkrepierer.
Series S und Switch 2 wären fantastisch :D aber ich denke bei der Series S wird der Ram mal wieder ein Problem werden. Zumindest wenn die Version bis auf die Grafik wirklich identisch zur PS5 und Series X Version werden muss/soll.