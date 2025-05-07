GTA 6: Die Nähe zur PlayStation ist kein Geheimnis mehr

Seit Monaten steht im Raum, dass Rockstar Games und Sony eine Partnerschaft bei GTA 6 planen und mit dem zweiten Trailer, hat man diese Gerüchte befeuert. Es ist eigentlich kein Geheimnis mehr, die PlayStation ist wohl der Liebling von Rockstar.

Zum einen sieht man im neuen Trailer mehrere Controller, die wie die von Sony und der PlayStation aussehen, aber es ist auch eine Konsole neben einem TV zu sehen, die wie eine PlayStation 5 aussieht. Und das gezeigte Material stammt von der PS5.

Wenn ich Rockstar wäre, dann würde ich es aber nicht anders machen, denn die PlayStation 5 hat sich bisher doppelt so gut wie die Xbox Series X/S verkauft und mit der PlayStation 5 Pro gibt es auch die aktuell stärkste Konsole auf dem Markt.

Die für viele spannende Frage ist aber weiterhin, ob das Spiel auf der Pro-Version mit 60 fps läuft. Ist GTA 6 optimal für diese Konsole optimiert? Ich bin aber auch auf die Performance auf der Xbox Series S gespannt, was könnte schwierig werden.