GTA 6: Das offizielle Cover und Datum für den Vorverkauf

Das hier ist kein Scherz und auch kein Clickbait, es geht los, wirklich, Rockstar Games hat heute bestätigt, dass der Vorverkauf von GTA 6 am 25. Juni startet.

Auf dem Beitragsbild könnt ihr das Cover von GTA 6 sehen, oder jedenfalls einen Ausschnitt, ich musste es etwas abschneiden. So sieht das ganze Cover aus:

Der Vorverkauf wird in allen Stores stattfinden, die GTA 6 verkaufen, so Rockstar weiter, ohne aber Details zu nennen. Wir haben also bisher keinen Preis und wissen nicht, ob ein Trailer 3 parallel dazu kommt. Ich gehe allerdings stark davon aus.

Es geht also endlich los, am 21. Juni ist Sommeranfang, wie man es immer betont hat, und man fackelt nicht lange. Mein Hype war schon fast wieder ein bisschen vorbei, ist aber mit einem Schlag zurück. Mal schauen, was nächste Woche kommt.

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