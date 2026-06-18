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GTA 6: Das offizielle Cover und Datum für den Vorverkauf

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| 8 Kommentare

Das hier ist kein Scherz und auch kein Clickbait, es geht los, wirklich, Rockstar Games hat heute bestätigt, dass der Vorverkauf von GTA 6 am 25. Juni startet.

Auf dem Beitragsbild könnt ihr das Cover von GTA 6 sehen, oder jedenfalls einen Ausschnitt, ich musste es etwas abschneiden. So sieht das ganze Cover aus:

Der Vorverkauf wird in allen Stores stattfinden, die GTA 6 verkaufen, so Rockstar weiter, ohne aber Details zu nennen. Wir haben also bisher keinen Preis und wissen nicht, ob ein Trailer 3 parallel dazu kommt. Ich gehe allerdings stark davon aus.

Es geht also endlich los, am 21. Juni ist Sommeranfang, wie man es immer betont hat, und man fackelt nicht lange. Mein Hype war schon fast wieder ein bisschen vorbei, ist aber mit einem Schlag zurück. Mal schauen, was nächste Woche kommt.

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    ich wusste gar nicht dass du darauf gehypt bist/warst. dachte ehern bist so: „ganz schön aber gibt besseres.“

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Kurt ⇡

      Ich bin noch etwas zurückhaltend, weil so viele Details fehlen, aber grundsätzlich, doch, Vice City ist einer meiner All-Time-Lieblingsspiele. Aber für mich gibt es nicht nur GTA 6, bis dahin genieße ich die anderen Highlight.

      Antworten
      1. Stefan K. 🔆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Kann ich verstehen, Vice City ist auch für mich ein All-time Favorite und wird immer mal wieder rausgekramt auf dem Phone. 😄
        Dennoch werde ich auf die PC-Version warten. Bei solchen Titeln hab ich Probleme mit einer Gamepad-Steuerung, da setz ich dann doch lieber auf Maus und Tastatur…

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Stefan K. ⇡

          Aber auf dem Smartphone mit Touch spielen oder wie? 😄

          Antworten
          1. Stefan K. 🔆
            sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

            Bei Vice City geht das noch, meiner Meinung, aber I get the point. 🤣

            Antworten
            1. Oliver Schwuchow ♾️
              sagt am zu Stefan K. ⇡

              Aber wenn du warten kannst, why not, eine Konsole dafür kaufen würde ich auch nicht, aber wenn ich eine hätte, könnte ich das nicht abwarten 😅

              Antworten
  2. Peter 🌟
    sagt am

    Irgendwie reizt mich GTA so gar nicht.
    Es ist ganz nett, aber das alle dabei so ausrasten vertehe ich nicht. 😅

    Antworten
    1. malteration 🪴
      sagt am zu Peter ⇡

      Same.
      Bin kein Konsolero und habe auch GTA 5 selbst nach 3 oder 4 Anläufen immer noch nicht durch gezockt.
      Ich werde warten, bis das für PC erscheint und dann sicher mal reinschauen aber dieser übertriebene Hype geht auch an mir vorbei.
      Freut mich aber für die, die es feiern, da ich weiß wie schön vorfreude ist :)

      Antworten

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