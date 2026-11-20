Valve musste im Rahmen der Speicherkrise den Preis für das Steam Deck anheben und blickte, da die Hardware nicht aktualisiert wurde, auf eine sinkende Nachfrage nach dem Handheld. Und auch das neue Steam Frame startete viel zu teuer und bei der Steam Machine äußerte sich Valve sogar öffentlich zur Kritik am Preis.

Valve: Preise der Produktion steigen

Die Lage bei der „Konsole“ von Valve entspannt sich gerade, man konnte viele der Aufträge ausliefern. Doch die aktuelle Lage auf dem Markt könnte „die Produktion weiterer Geräte beeinträchtigen“ – negativ, um genau zu sein. Valve schreibt:

Wir werden weiterhin an der Produktion von zusätzlichen Geräten arbeiten, aber die Kosten für Arbeitsspeicher- und Speicherkomponenten steigen weiterhin auf nie dagewesene Höhen.

Laut Valve weiß man nicht, wie lange man die aktuellen Preise noch anbieten kann und deutet an, dass die Hardware bald teurer wird. Im Falle der Steam Machine wäre es sogar denkbar, dass man kaum Einheiten der 2-TB-Version bestellen wird.

Valve: Die Details gibt es erst 2027

Valve wird das Weihnachtsgeschäft abwarten, da will man wohl nichts riskieren, und „geht davon aus“, dass man im Januar 2027 neue Details hat. Klingt für mich nach einer sanft angekündigten Preiserhöhung für Hardware von Valve im neuen Jahr.

Was auch erklärt, warum wir mittlerweile ein veraltetes Steam Deck zu einem sehr hohen Preis haben und nur über ein Steam Deck 2 sprechen, es aber noch nicht kaufen können. Eigentlich sollte das Steam Deck 2 laut altem Plan schon da sein.

Gegen die großen Giganten wie Sony oder Microsoft (und auch Nintendo, wobei die Zielgruppe nicht so viele Überschneidungen mit Valve hat) wird es für Valve also nicht leicht sein, denn beide könnten Ende 2027 einen neuen Handheld auf den Markt bringen. Die zweite Generation des Steam Deck wird es schwerer haben.

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