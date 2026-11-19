GTA 6: Rockstar schließt Performance-Modus mit 60 fps aus
Einige waren enttäuscht, dass GTA 6 nur mit 30 fps auf aktuellen Konsolen läuft und vor allem bei der PS5 Pro und PSSR gab es dann doch Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr bekommen. Doch GTA 6 läuft auf allen Konsolen nur mit 30 fps.
Eine Option für einen Performance-Modus, der die Qualität reduziert, aber mehr fps aktiviert, gibt es hier nicht. Sowas ist aber in der Branche üblich, stellt sich also die Frage, ob sowas auch für GTA 6 geplant ist? Nein, so Rockstar gegenüber Kotaku.
Die Hardware der aktuellen Konsolen sei zu schlecht. Man hat zwar ein paar Details bei der PS5 Pro optimiert, aber 60 fps wird auch diese Konsole nicht bekommen.
Wer das Spiel also etwas flüssiger zocken möchte, der hat zwei Optionen: Er kauft sich sehr teure Hardware und wartet auf die PC-Version, die Anfang 2027 kommen soll, oder er wartet die PS6 und neue Xbox ab. Da wird Rockstar vermutlich wieder eine „Definitive Edition“ mit allen Inhalten und einer optimierten Grafik abliefern.
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Wird dann die native PC Recompilation bei Zeiten bringen.
Laut Rockstar soll die GPU der PS5 Pro zwar deutlich schneller sein, jedoch ist die CPU kaum schneller als die der normalen PS5. Der Flaschenhals ist also die CPU. Bei einer großen Open World mit viel NPCs kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Unabhängig davon denke ich das Rockstar das Spiel komplett ausschlachten wird und wieder auf 3 Konsolen Generation rausbringen wird. Vermutlich werden wir GTA 6 auch auf PS7 sehen. Wenn die 30fps konstant ohne frame drops beibehalten werden sollte es jedoch für ein single player game okay sein, solange es sich um kein schnellen fps shooter oder ein Rennspiel handelt.
Also eine PS7 ist sehr weit gedacht, ich denke eher, dass sie es anders ausschlachten und mehrere DLCs und vor allem Ableger wie Vice City und San Andreas damals bringen. Eine PS7 dürfte ein Thema für Ende der 2030er sein, ich glaube nicht, dass Rockstar wieder so eine große Lücke lässt.
Ich denke es hängt stark davon ab, inwiefern man zukünftig AI für gewisse Dinge nutzt. So detaillverliebt wie Rockstar ist würde ein GTA7, welche GTA6 toppen soll wieder ewig Entwicklungszeit kosten. Mit AI könnte man das deutlich beschleunigen. Ich würde mich auch eher wieder so ein „dreckiges“ GTA wünschen, was eher in einer Stadt wie London, Ney York oder Chicago spielt, als wirklich auch die Mafia und Untergrundszene abbildet. GTA6 erinnert mich hier zu sehr an GTA5. Auch wenn die Grafik wirklich bombastisch ist, fehlt mir das, von dem was ich gesehen habe.
Ich wette, dass es wie bei GTA 3 sein wird, wir bekommen zeitnah (dennoch 3-4 Jahre) einen Ableger, der wird dann düster, wie damals Vice City das Gegenstück zu GTA 3 war. Dafür nutzt man, wie bei GTA 6 Online, die aktuelle Basis, die jetzt da ist, da benötigt man nicht so viel Zeit. Dann vielleicht noch ein Ableger und man hat, mit Online, wieder entspannt ein Jahrzehnt. Hoffe ich jedenfalls, meine Befürchtung ist aber, dass sie GTA Online wieder ohne Ende melken werden und weniger Singleplayer-Highlights kommen.