Einige waren enttäuscht, dass GTA 6 nur mit 30 fps auf aktuellen Konsolen läuft und vor allem bei der PS5 Pro und PSSR gab es dann doch Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr bekommen. Doch GTA 6 läuft auf allen Konsolen nur mit 30 fps.

Eine Option für einen Performance-Modus, der die Qualität reduziert, aber mehr fps aktiviert, gibt es hier nicht. Sowas ist aber in der Branche üblich, stellt sich also die Frage, ob sowas auch für GTA 6 geplant ist? Nein, so Rockstar gegenüber Kotaku.

Die Hardware der aktuellen Konsolen sei zu schlecht. Man hat zwar ein paar Details bei der PS5 Pro optimiert, aber 60 fps wird auch diese Konsole nicht bekommen.

Wer das Spiel also etwas flüssiger zocken möchte, der hat zwei Optionen: Er kauft sich sehr teure Hardware und wartet auf die PC-Version, die Anfang 2027 kommen soll, oder er wartet die PS6 und neue Xbox ab. Da wird Rockstar vermutlich wieder eine „Definitive Edition“ mit allen Inhalten und einer optimierten Grafik abliefern.

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