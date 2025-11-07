Gaming

GTA 6 kommt offiziell später: Es gibt ein neues Datum

Viele haben es vermutet und es war in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich ein bisschen zu ruhig rund um das neue Grand Theft Auto. Jetzt hat sich Rockstar Games offiziell gemeldet und das neue Datum genannt: 19. November 2026.

Schade, wir müssen also doch noch über ein Jahr warten, aber es wird wohl nur wenige überraschen, dass es im Herbst statt im Frühjahr losgeht. Neue Details zu GTA 6 gab es keine, aber ich vermute, dass man hier nicht zu lange warten wird.

Es tut uns leid, dass wir die ohnehin schon lange Wartezeit noch weiter verlängern, aber diese zusätzlichen Monate werden es uns ermöglichen, das Spiel mit dem von Ihnen erwarteten und verdienten hohen Qualitätsniveau fertigzustellen.

Letztes Mal gab es nach den negativen Schlagzeilen, die man sich übrigens für die Geschäftszahlen von Take-Two aufsparte (immerhin hat man es nicht noch weiter hinausgezögert), neues Material, wie einen Trailer und zahlreiche Bilder zum Spiel. Ich könnte mir gut vorstellen, dass im Dezember dennoch ein Trailer erscheint.

Wir möchten uns noch einmal für Ihre Geduld und Unterstützung bedanken. Auch wenn die Wartezeit etwas länger dauert, freuen wir uns unglaublich darauf, dass die Spieler den weitläufigen Bundesstaat Leonida und die Rückkehr ins moderne Vice City erleben können.

