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GTA 6: Die offizielle Karte wurde geleaked

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Rockstar hat bis heute nicht die Karte von Leonida gezeigt, dem fiktiven Florida in GTA 6, und sie liegt auch nicht in der Box, die ab heute erhältlich ist. Man kann sie nächsten Donnerstag für 1 Euro kaufen oder kostenlos digital herunterladen.

Wer nicht so lange warten möchte, der findet sie schon jetzt online, und falls dieser Beitrag gelöscht ist, weil Rockstar es noch versucht, dann sucht nach „GTA 6 Map Leak“ in den üblichen Netzwerken. Wir werden sie hier natürlich nicht einbinden.

Es ist übrigens keine detaillierte Karte mit allen Details, es ist eher ein ganz grober Überblick der Gebiete in GTA 6. Ich weiß auch nicht, warum Rockstar diese nicht schon jetzt teilt und darüber spricht, ich konnte darin keine Geheimnisse sehen.

Gaming · 12. November 2026

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  1. Kurt 🔆
    sagt am

    lul? ich hoffe doch nicht dass das die Map ist wo die dann einen Euro für haben wollen? bringt absolut keinen Mehrnutzen imho.

    Antworten

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