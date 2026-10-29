GTA 6 feiert überraschenden Auftritt in South Park (mit Gameplay)

In der neuen Folge von South Park, oder South America, wie es jetzt heißt, gab es einen überraschenden Auftritt von GTA 6 mit exklusivem Gameplay. Man sieht nicht viel und es ist ein „sinnloser“ Fakt, aber es ist irgendwie auch ganz unterhaltsam.

Wer möchte, der kann in GTA 6 mit seinem Hund spazieren gehen und dessen Haufen aufheben, diese Handlungen wird man auch bei den NPCs sehen können.

Im Video sieht man kurz danach Jason, wie er mit Lucia am Strand von Vice City spazieren geht und etwas auf den Hundebesitzer wirft, danach hebt er den Haufen des Hundes auf und greift ihn damit an. Die Serienschreiber machen sich also nicht nur darüber lustig, sie werben damit und bekamen Material von Rockstar selbst.

South Park has shared new GTAVI dog poo gameplay pic.twitter.com/4TZ5zi3FPS — ben (@videotech) October 29, 2026

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗