Gaming

GTA 6 feiert überraschenden Auftritt in South Park (mit Gameplay)

Oliver Schwuchow
Von

In der neuen Folge von South Park, oder South America, wie es jetzt heißt, gab es einen überraschenden Auftritt von GTA 6 mit exklusivem Gameplay. Man sieht nicht viel und es ist ein „sinnloser“ Fakt, aber es ist irgendwie auch ganz unterhaltsam.

Wer möchte, der kann in GTA 6 mit seinem Hund spazieren gehen und dessen Haufen aufheben, diese Handlungen wird man auch bei den NPCs sehen können.

Im Video sieht man kurz danach Jason, wie er mit Lucia am Strand von Vice City spazieren geht und etwas auf den Hundebesitzer wirft, danach hebt er den Haufen des Hundes auf und greift ihn damit an. Die Serienschreiber machen sich also nicht nur darüber lustig, sie werben damit und bekamen Material von Rockstar selbst.


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Die Nachfrage nach der Xbox bricht weiter ein
29.10.26 · Gaming
Einfach anrufen? Für viele Jüngere ist das ein Problem
28.10.26 · Gesellschaft
GTA 6: Datum für den offiziellen Soundtrack steht fest
28.10.26 · Gaming
Apple zeigt erstes MacBook Pro mit OLED und Touchscreen
28.10.26 · Computer
Nintendo stellt Pokémon-Spiel für Smartphones ein
28.10.26 · Gaming
WhatsApp bekommt praktische Neuerung für geteilte Medien
28.10.26 · Social
DJI stellt kompakte 2-kWh-Powerstation mit 2000 W vor
28.10.26 · Hardware
So groß ist GTA 6 (auf der PlayStation 5)
27.10.26 · Gaming
Satechi ExtendView: USB4-Adapter für zwei 4K-Monitore
28.10.26 · Zubehör
Nintendo zeigt morgen neue Switch-Spiele
27.10.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6 feiert überraschenden Auftritt in South Park (mit Gameplay)