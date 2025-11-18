GTA 6 für die Nintendo Switch 2 ist im Gespräch
Rockstar kündigte GTA 6 bisher nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S an, langfristig wird das Spiel aber sicher weitere Plattformen erobern. Viele warten auf eine PC-Version, die es dann vermutlich wieder ein paar Monate später geben wird.
Doch wie sieht es mit der Konsole von Nintendo aus? Die Switch 2 hat doch jetzt immerhin etwas mehr Power? Stimmt, daher „arbeitet“ Rockstar angeblich auch mit Nintendo an einer Version für die Switch 2 – die allerdings erst später kommen soll.
Diese Entwicklung hat nichts mit der jüngsten Verschiebung von GTA 6 zu tun, so der durchaus zuverlässige NateTheHate. GTA 6 wird also nicht in einem Jahr für die Nintendo Switch 2 erscheinen, da bleibt es noch bei den aktuellen zwei Konsolen.
GTA 6 für die Nintendo Switch 2?
Ich sehe diese Meldung zwar skeptisch, aber die erste Switch gehört zu den am häufigsten verkauften Konsolen und die Switch 2 übertrifft diese aktuell sogar. Die Power wäre zwar zu schwach für ein GTA 6, aber aus finanzieller Sicht würde eine angepasste Version durchaus Sinn ergeben, sonst lässt man viele Kunden liegen.
Meine Vermutung wäre aber, dass sich Rockstar jetzt zunächst auf diese Konsolen fokussiert, dann auf den PC, dann auf die nächste Konsolengeneration (die Ende 2027 kommt) und dann (nach 2027) schaut man sich den Stand der Switch 2 an.
So verlockend der Gedanke auch wäre, aber ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass ein GTA6 ohne extreme Einschränkungen bei der Grafik auf der Switch2 laufen würde. So gut die Hardware auch sein mag, bei der Nintendo-Konsole sehe ich da keine wirklich zufriedenstellende Version auf uns zukommen.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. So wie mit Witcher 3, Wolfenstein II oder NiER Automata für die Ur-Switch. Wirklich Sch****, dass letzteres, soweit ich informiert bin, bis heute nicht sauber auf der Switch2 läuft und es an einigen Stellen pures Glück sein soll, wenn das Game nicht abstürzt. Das hindert mich aktuell damit auf der Switch2 anzufangen, da ich meine alte Switch nicht mehr habe. :-/
> vermutlich wieder ein paar Monate später
Optimist. ;-) Zuletzt bei RDR waren es 13 Monate, bei GTA 5 waren es sogar 19 Monate bis zur PC-Version.
> Meine Vermutung wäre aber, dass sich Rockstar jetzt zunächst auf diese Konsolen fokussiert, dann auf den PC, dann auf die nächste Konsolengeneration (die Ende 2027 kommt) und dann (nach 2027) schaut man sich den Stand der Switch 2 an.
Ob erst nach der nächsten Konsolegeneration oder noch davor, sei mal dahingestellt. Aber ja, erst die aktuelle Generation, dann PC, dann die nächste Plattform – das ist Take Two, wie wir es kennen. Man möchte schließlich für möglichst jede Plattform eine neue Version verkaufen.