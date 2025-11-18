GTA 6 für die Nintendo Switch 2 ist im Gespräch

Rockstar kündigte GTA 6 bisher nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S an, langfristig wird das Spiel aber sicher weitere Plattformen erobern. Viele warten auf eine PC-Version, die es dann vermutlich wieder ein paar Monate später geben wird.

Doch wie sieht es mit der Konsole von Nintendo aus? Die Switch 2 hat doch jetzt immerhin etwas mehr Power? Stimmt, daher „arbeitet“ Rockstar angeblich auch mit Nintendo an einer Version für die Switch 2 – die allerdings erst später kommen soll.

Diese Entwicklung hat nichts mit der jüngsten Verschiebung von GTA 6 zu tun, so der durchaus zuverlässige NateTheHate. GTA 6 wird also nicht in einem Jahr für die Nintendo Switch 2 erscheinen, da bleibt es noch bei den aktuellen zwei Konsolen.

GTA 6 für die Nintendo Switch 2?

Ich sehe diese Meldung zwar skeptisch, aber die erste Switch gehört zu den am häufigsten verkauften Konsolen und die Switch 2 übertrifft diese aktuell sogar. Die Power wäre zwar zu schwach für ein GTA 6, aber aus finanzieller Sicht würde eine angepasste Version durchaus Sinn ergeben, sonst lässt man viele Kunden liegen.

Meine Vermutung wäre aber, dass sich Rockstar jetzt zunächst auf diese Konsolen fokussiert, dann auf den PC, dann auf die nächste Konsolengeneration (die Ende 2027 kommt) und dann (nach 2027) schaut man sich den Stand der Switch 2 an.