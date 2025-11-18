Gaming

GTA 6 für die Nintendo Switch 2 ist im Gespräch

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Gta 6 2026 Header

Rockstar kündigte GTA 6 bisher nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S an, langfristig wird das Spiel aber sicher weitere Plattformen erobern. Viele warten auf eine PC-Version, die es dann vermutlich wieder ein paar Monate später geben wird.

Doch wie sieht es mit der Konsole von Nintendo aus? Die Switch 2 hat doch jetzt immerhin etwas mehr Power? Stimmt, daher „arbeitet“ Rockstar angeblich auch mit Nintendo an einer Version für die Switch 2 – die allerdings erst später kommen soll.

Diese Entwicklung hat nichts mit der jüngsten Verschiebung von GTA 6 zu tun, so der durchaus zuverlässige NateTheHate. GTA 6 wird also nicht in einem Jahr für die Nintendo Switch 2 erscheinen, da bleibt es noch bei den aktuellen zwei Konsolen.

GTA 6 für die Nintendo Switch 2?

Ich sehe diese Meldung zwar skeptisch, aber die erste Switch gehört zu den am häufigsten verkauften Konsolen und die Switch 2 übertrifft diese aktuell sogar. Die Power wäre zwar zu schwach für ein GTA 6, aber aus finanzieller Sicht würde eine angepasste Version durchaus Sinn ergeben, sonst lässt man viele Kunden liegen.

Meine Vermutung wäre aber, dass sich Rockstar jetzt zunächst auf diese Konsolen fokussiert, dann auf den PC, dann auf die nächste Konsolengeneration (die Ende 2027 kommt) und dann (nach 2027) schaut man sich den Stand der Switch 2 an.

Xbox Controller Header

Microsoft: „Die nächste Xbox wird ein intensives Erlebnis“

Es ist doch bemerkenswert, wie oft das Management von Microsoft mittlerweile über die nächste Xbox spricht, auch Sarah Bond äußerte…

18. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    So verlockend der Gedanke auch wäre, aber ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass ein GTA6 ohne extreme Einschränkungen bei der Grafik auf der Switch2 laufen würde. So gut die Hardware auch sein mag, bei der Nintendo-Konsole sehe ich da keine wirklich zufriedenstellende Version auf uns zukommen.

    Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. So wie mit Witcher 3, Wolfenstein II oder NiER Automata für die Ur-Switch. Wirklich Sch****, dass letzteres, soweit ich informiert bin, bis heute nicht sauber auf der Switch2 läuft und es an einigen Stellen pures Glück sein soll, wenn das Game nicht abstürzt. Das hindert mich aktuell damit auf der Switch2 anzufangen, da ich meine alte Switch nicht mehr habe. :-/

    Antworten
  2. Tom 💎
    sagt am

    > vermutlich wieder ein paar Monate später

    Optimist. ;-) Zuletzt bei RDR waren es 13 Monate, bei GTA 5 waren es sogar 19 Monate bis zur PC-Version.

    > Meine Vermutung wäre aber, dass sich Rockstar jetzt zunächst auf diese Konsolen fokussiert, dann auf den PC, dann auf die nächste Konsolengeneration (die Ende 2027 kommt) und dann (nach 2027) schaut man sich den Stand der Switch 2 an.

    Ob erst nach der nächsten Konsolegeneration oder noch davor, sei mal dahingestellt. Aber ja, erst die aktuelle Generation, dann PC, dann die nächste Plattform – das ist Take Two, wie wir es kennen. Man möchte schließlich für möglichst jede Plattform eine neue Version verkaufen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6 für die Nintendo Switch 2 ist im Gespräch
Weitere Neuigkeiten
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Cloudflare meldet globale Störung – massive Ausfälle zahlreicher Websites und Dienste
in Dienste
Lg G5 Oled Tv 2025
Fernseherpreise sinken deutlich
in Handel
Heizung Katze
Vodafone und LEG digitalisieren Heizungskeller im großen Stil
in News
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen führt KI-gestützte Anzeigenerstellung per Foto ein
in Handel
Waipu Tv
waipu.tv startet Cyber‑Week‑Rabatte – 6 Monate Fernsehen geschenkt
in Schnäppchen
DR.SIM startet in die Black Week
in Tarife
Stellantis packt mehr Power in seinen kompakten Elektro-Flitzer
in Mobilität
BYD kündigt große Europa-Offensive für 2026 an
in Mobilität
Curve
Curve verschärft Identitätsprüfung und beendet Zusammenarbeit mit Samsung
in Fintech
Hyundai teasert neues Auto für diese Woche an
in Mobilität