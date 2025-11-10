Neues Datum für GTA 6: Das sagt ein Insider

Das neue Grand Theft Auto kommt später, statt im Frühjahr 2026 werden wir jetzt erst im Herbst 2026 in die Rolle von Jason und Lucia schlüpfen. Genau genommen am 19. November 2026, Rockstar reizt das kommende Jahr also bis zum Ende aus.

Kurz nach der offiziellen Meldung gab es eine inoffizielle Meldung, dass GTA 6 im nächsten Jahr nicht mehr sicher sei. Das würde den bekannten und zuverlässigen Tom Henderson allerdings wundern, denn GTA 6 ist „content ready“, so die Quelle.

GTA 6: Ein volles Jahr für Feinschliff

Die Verschiebung hat nichts mit den aktuellen Entlassungen bei Rockstar zu tun und es gibt auch keine Änderungen am Inhalt, auch das haben einige vermutet, es geht einzig und alleine um Feinschliff. Wir alle kennen das Cyberpunk-Fiasko, das kann man sich bei einem Grand Theft Auto definitiv nicht leisten, das muss laufen.

So eine Entscheidung trifft man bei Take-Two übrigens auch nicht leicht, denn das Entwicklerstudio kann es sich leisten, da GTA 6 sicher das finanziell stärkste Spiel im nächsten Jahr sein wird, aber das kostet angeblich rund 10 Millionen Dollar pro Monat. Tom Henderson rechnet also eher nicht damit, dass es erst 2027 kommt.

Die Ankündigung letzte Woche (mit der Verspätung) wirkte unorganisiert und anders, als beim letzten Mal. Banner wurden erst Stunden später getauscht und es gab bisher keine neuen Inhalte, um Fans zu beruhigen. Mal schauen, ob Rockstar noch etwas für Ende des Jahres plant, viele hoffen weiterhin auf den Trailer 3.