Rockstar: Was der neue Leak über GTA 6 verrät

Rockstar Games wurde gehackt und erpresst, entschied sich aber dazu, dass man den Forderungen nicht nachkommt und so veröffentlichten die Hacker das Material.

Neue Details zu GTA 6 findet man hier nicht, es geht in erster Linie um Zahlen, die aber zeigen, worauf der Fokus beim nächsten Grand Theft Auto liegen wird. GTA 5 ist dank GTA Online immer noch eine Cashcow für Take-Two und die Investoren.

Alleine letztes Jahr machte man mit GTA Online über eine Million Dollar pro Tag mit den Shark Cards, den Mikrotransaktionskarten für das Spiel. Insgesamt konnte man damit über 5 Milliarden (!) Dollar einnehmen. Das erklärt auch, warum man sich bei Rockstar eine so lange Entwicklungszeit leisten kann – oder sich diese sogar lohnt.

Fokus wird schnell auf GTA Online wandern

Die Frage ist jetzt also, wie man den Übergang schafft, denn der Fokus wird zum Start sicher auf GTA 6 und dem Hauptspiel liegen, aber so eine Einnahmequelle zeigt, dass der Fokus kurz danach sehr zügig darauf liegen dürfte, dass man diese Spieler zu GTA Online holt. Denn diese dauerhaften Einnahmen sind sehr wichtig.

Wir alle wussten, dass GTA Online eine lukrative Einnahmequelle ist, aber das sind schon sehr beeindruckende Zahlen für ein Spiel, was 2013 (!) auf den Markt kam.

Bisher hat sich Rockstar Games übrigens noch nicht zur Zukunft von GTA Online bei GTA 6 geäußert, Gerüchte sprechen davon, dass es etwas später starten wird, vielleicht sogar erst 2027. Die Details dürfte es im Laufe des Sommers geben.