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GTA 6 Preis-Leak: Ein „Fake“ macht die Runde

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Startet GTA 6 wirklich bei 89,99 Euro? Und geht es bei der Deluxe-Version auf über 100 Euro? Zahlt man für die beste Version sogar fast 200 Euro? Das ist zwar noch nicht ausgeschlossen, aber wir kennen die Preise für GTA 6 weiterhin nicht.

Woher kommen die Preise? Von einem Händler namens „FNAC“ aus Portugal, da haben einige Nutzer bereits mehrere Einträge für GTA 6 gefunden, fünf Editionen soll es demnach geben. Aber die Preise sind Platzhalter, keine echten Preise.

Auch wenn das einige Medien als guten Leak verkaufen, so hat sich mittlerweile sogar der sehr zuverlässige „billbil-kun“ geäußert, der ein Experte für solche Dinge ist, und verraten, dass das im Shop definitiv noch keine Preise von Take Two sind.

Bei „FNAC“ vermutet man also, dass es fünf Editionen geben wird und man hat den Preis auf 90 Euro gesetzt, weil Platzhalter meistens etwas höher angesetzt werden. Der Vorverkauf von GTA 6 startet aber erst am Donnerstag, dann wissen wir mehr.

PS: Der Store hat diese Preise nicht verbreitet, man macht dafür keine Werbung und will vermutlich auch nicht, dass das die Runde macht. Einige Medien stellen es aber so dar, als sei das irgendwie echt, daher habe ich von „Fake“ gesprochen.

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Der Zeitraum zwischen Kinostart und Streamingstart ist bei Disney mittlerweile sehr groß, das war vor ein paar Jahren noch besser.…

21. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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