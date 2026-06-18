GTA 6: Neue Seite, neues Artwork und Trailer 3

Die Katze ist aus dem Sack, nächste Woche startet der Vorverkauf von GTA 6, das ist heute offiziell bestätigt worden. Wir haben auch das Cover für das Spiel und neben den Formaten im alten Beitrag wurde uns noch dieses hier zugeschickt:

Das wird also das kleine Icon sein, was ihr auf eurer PlayStation 5 (Pro) oder Xbox Series S/X sehen könnt, auf der Verpackung wird es etwas zugeschnitten sein. Es gibt aber auch ein neues Video, welches das Cover für GTA 6 offiziell enthüllt:

Es ist das dritte Video zum Spiel, aber nicht der dritte Trailer (wir hören hier aber den Sound des Spiels, der mir extrem gut gefällt, Daft Punk Vibes). Und wir haben zwar ein neues Artwork (Beitragsbild), aber nur wenig neues Material gesehen:

Dieses Bild stammt von der neuen Webseite, die etwas überarbeitet wurde, die aber nur die ersten beiden Trailer bewirbt. Sehen wir am 25. Juni, parallel zum Vorverkauf, auch Trailer 3? Das vermuten viele, aber man sollte nicht zu sicher sein.

Bei den letzten beiden Spielen, also GTA 5 und Red Dead Redemption 2, gab es zum Vorverkauf keinen neuen Trailer. Bei GTA 5 dauerte es noch ein paar Tage (das Datum wurde beim Vorverkauf genannt), bei RDR2 kam der Trailer 3 sogar vorher.

Aber das Marketing hat begonnen, der 19. November scheint sicher, die Branche geht dem Blockbuster seit Tagen aus dem Weg und ich gehe davon aus, dass wir im Juli einen neuen Trailer bekommen werden, aber noch nicht nächste Woche.

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