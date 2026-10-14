GTA 6: Rockstar spricht über die Kosten

Es gibt das Gerücht, dass das neue Grand Theft Auto das teuerste Spiel aller Zeiten wird und davon ist auszugehen, aber man hört auch immer wieder, dass man die 2 Milliarden Dollar bei der Entwicklung geknackt hat. Das stimmt allerdings nicht.

Seit 2019 steht die Basis für GTA 6, wie Jennifer Kolbe bei Bloomberg verraten hat, aber das Spiel ist nicht teurer als der Burj Khalifa, der 1,5 Milliarden Dollar gekostet hat. Die Pandemie war übrigens herausfordernd, für eine Weile war man sich nicht sicher, ob das Projekt realisierbar ist, gegen 2022 wurde das Bild dann etwas klarer.

Doch es spielt eigentlich keine Rolle, ob es jetzt am Ende bei einer Milliarde oder mehr landet, spätestens mit dem Upgrade für GTA Online, womit 2027 zu rechnen ist, wird GTA 6 sicher wieder eine unglaubliche Cashcow für Rockstar Games sein.

Randnotiz: Während die verschiedenen Studios von Rockstar früher alle an einem eigenen Projekt gearbeitet haben, so änderte man die Strategie nach RDR 2, denn an GTA 6 arbeiten alle gemeinsam. Und um „Crunch“ (wie bei RDR 2) zu vermeiden, hat man das Team vergrößert, Rockstar ist heute doppelt so groß (4.711 Mitarbeiter)

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