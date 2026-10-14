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Rockstar: Das nächste Spiel nach GTA 6 kommt schneller

Oliver Schwuchow
Von

Rockstar veröffentlichte früher in regelmäßigen Abständen neue Spiele und wir sind zwar in einer neuen Ära, in der die Entwicklung immer länger dauert, aber GTA 6 ist auf einem ganz anderen Level. Seit GTA 5 sind schon über 10 Jahre vergangen.

Und auch Red Dead Redemption 2 ist jetzt 8 Jahre alt. So lange wird man nicht auf ein neues Spiel von Rockstar warten müssen, wie Phil Hooker bei Bloomberg diese Woche verraten hat. Das nächste Spiel nach GTA 6 kommt wieder etwas schneller.

GTA 6 sei sowas wie das „Fundament“, ähnlich wie bei GTA 3 damals. GTA Vice City oder GTA San Andreas kamen deutlich schneller. Wobei Rockstar nicht bestätigt hat, ob das nächste Spiel erneut ein Grand Theft Auto sein wird. Es klingt aber so, als ob das durchaus möglich wäre und man diese neue Basis voll ausreizen wird.

Gaming · 13. Oktober 2026

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