Gaming

GTA 6: Sehen wir diese Woche eine Überraschung?

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Gta 6 Grand Theft Auto Header

Erst gestern habe ich geschrieben, dass das Marketing rund um GTA 6 nach dem Start der Vorbestellungen schon wieder eingeschlafen ist und man GTA 5 weiter melkt, da meldet sich auch schon „NateTheHate“ als gute Quelle zu Wort.

Er hat betont, dass der November weiterhin steht und sicher sei, wenn es keine komplett unerwarteten Probleme gibt. Für Details sei es noch zu früh, so die Quelle, aber vielleicht wird er mehr zu GTA 6 verraten, wenn der Release näher rückt.

GTA 6: Neues Material schon heute?

Doch Nate geht auch davon aus, dass wir „diesen Monat einiges von GTA 6 zu sehen bekommen“. Das würde bedeuten, dass Rockstar heute oder morgen neue Details teilen wird, denn der 31. Juli ist ein Freitag, das wäre ungewöhnlich, und dann ist schon August. Womöglich bekommen wir ja schon heute mehr Material.

In Foren wird spekuliert, dass Sony heute eine Ankündigung bei der PlayStation geplant hat, denn die neuen Abo-Spiele gibt es sonst immer erst am Mittwoch und es gab sie schon gestern, an einem Dienstag. Das macht man nur, wenn es eine größere Ankündigung am Mittwoch gibt, eine State of Play steht aber nicht an.

Logitech G Cloud Header

Logitech stellt Handheld-Pläne offiziell ein

Logitech plant keinen weiteren Handheld, so Robin Piispanen bei The Verge. Man schließt kein Comeback aus, aber aktuell hat man…28. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. RoyBer 🏅
    sagt am

    Ich freue mich drauf und hoffe auf neues Material. So früh wie möglich kann es kaum erwarten.

    Antworten
  2. Tom 🔅
    sagt am

    Und was soll jetzt die angebliche „Überraschung” sein, die in der Überschrift geclickbaited, ich meinte angeteasert wird? Natürlich steigt mit jedem weiteren Tag die Wahrscheinlichkeit für die nächste Marketing-Aktion. Und der Himmel ist blau.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6: Sehen wir diese Woche eine Überraschung?
Weitere Neuigkeiten
Vodafone erhöht Datenvolumen im CallYa Jahrespaket M
in Tarife
Logitech bringt Mäuse mit Wechselakku ab 2027 nach Deutschland
in Computer
Wero ermöglicht bald Zahlungen für Abonnements
in Fintech
So sieht der neue Mercedes GLA als Elektroauto aus
in Mobilität
Intergalactic The Heretic Prophet
Intergalactic: Neuer PlayStation-Blockbuster ist für 2027 geplant
in Gaming
Audi setzt bei „Vorsprung durch Technik“ auf neue Verbrenner
in Mobilität
Amazon macht Ratenzahlung mit PayPal möglich
in Fintech
Neuer BMW iX5: In China gibt es eine exklusive Neuerung
in Mobilität
Apple Homepod Display
Apple „HomePad“ könnte im Oktober kommen
in Smart Home
Apple Tv Siri Remote Header
Apple plant neuen Apple TV im Herbst 2026
in Unterhaltung