GTA 6: Sehen wir diese Woche eine Überraschung?

Erst gestern habe ich geschrieben, dass das Marketing rund um GTA 6 nach dem Start der Vorbestellungen schon wieder eingeschlafen ist und man GTA 5 weiter melkt, da meldet sich auch schon „NateTheHate“ als gute Quelle zu Wort.

Er hat betont, dass der November weiterhin steht und sicher sei, wenn es keine komplett unerwarteten Probleme gibt. Für Details sei es noch zu früh, so die Quelle, aber vielleicht wird er mehr zu GTA 6 verraten, wenn der Release näher rückt.

GTA 6: Neues Material schon heute?

Doch Nate geht auch davon aus, dass wir „diesen Monat einiges von GTA 6 zu sehen bekommen“. Das würde bedeuten, dass Rockstar heute oder morgen neue Details teilen wird, denn der 31. Juli ist ein Freitag, das wäre ungewöhnlich, und dann ist schon August. Womöglich bekommen wir ja schon heute mehr Material.

In Foren wird spekuliert, dass Sony heute eine Ankündigung bei der PlayStation geplant hat, denn die neuen Abo-Spiele gibt es sonst immer erst am Mittwoch und es gab sie schon gestern, an einem Dienstag. Das macht man nur, wenn es eine größere Ankündigung am Mittwoch gibt, eine State of Play steht aber nicht an.

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