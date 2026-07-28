Logitech stellt Handheld-Pläne offiziell ein
Logitech plant keinen weiteren Handheld, so Robin Piispanen bei The Verge. Man schließt kein Comeback aus, aber aktuell hat man keine Pläne für einen Handheld, so der Chef der Gaming-Sparte. Der Logitech G Cloud kam nicht besonders gut an.
Der Handheld scheiterte nicht nur im Verkauf, auch die Nutzer, die sich für diesen entschieden haben, legten ihn nach kurzer Zeit in die Schublade und schauten nicht mehr zurück. Nur eine kleine Gruppe von ca. 20 Prozent war damit zufrieden.
Gründe gibt es viele, es lag sicher an der Hardware, aber vor allem auch am Cloud-Ansatz, da war man bei der Ankündigung im Jahr 2022 zu euphorisch. Und Cloud-Gaming tut sich allgemein eher schwer, der große Durchbruch kam bisher nicht.
Ein Handheld rechnet sich fast nie
Theoretisch wäre der Schritt zu einem vollwertigen Handheld möglich, so Robin Piispanen, man schaut sich das bei Logitech an, aber Handhelds rechnen sich kaum und man muss schon eine gewisse Masse verkaufen, damit sich das für alle lohnt.
Hinzu kommt, dass der Markt für Handhelds extrem gewachsen ist und es viele Konkurrenten gibt. Und die Preise sind seit dem explodiert, selbst das Steam Deck, und das ist wirklich bekannt und beliebt, tut sich seit der Speicherkrise schwer.
Es rechnet sich, wenn man auch die Inhalte besitzt, wie bei Nintendo, wie bei der Xbox-Sparte von Microsoft oder in Zukunft bei Sony, die einen neuen PlayStation-Handheld planen, aber nicht für Anbieter, die nur mit Hardware ihr Geld verdienen.
Vielleicht in ein paar Jahren, dann womöglich wieder mit Cloud-Gaming, falls diese Sparte durchstarten sollte, kurzfristig sollte man aber mit keinem neuen Handheld von Logitech rechnen. Vermutlich werden die meisten aber gar nicht wissen, dass Logitech überhaupt einen Handheld besitzt und die Marke nicht wirklich vermissen.
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XBox Server ausgefallen, davor Sony Server ausgefallen. Wer sich abängig macht wenn die Spiele alle nur noch gestreamt werden, muss damit leben, dass er häufig nicht wird zocken können.
Das Logitech Teil damals war einfach viel zu teuer für ein „Android-Tablet“. Das sah doch jeder kommen, dass das nichts wird.
Wobei die beiden Ausfälle wenig mit diesem Thema zu tun hatten, denn Offline-Spiele waren bei der PS5 normal möglich (ich habe es nicht einmal mitbekommen und in dieser Zeit gezockt) und bei der Xbox funktionierten teilweise die Disks nicht, da ging also gar nichts mehr. Das ist dann etwas anderes, bei Logitech ist man mit dem Konzept gescheitert während andere Handhelds in den letzten Jahren aufblühten und Rekorde feierten.