Logitech stellt Handheld-Pläne offiziell ein

Logitech plant keinen weiteren Handheld, so Robin Piispanen bei The Verge. Man schließt kein Comeback aus, aber aktuell hat man keine Pläne für einen Handheld, so der Chef der Gaming-Sparte. Der Logitech G Cloud kam nicht besonders gut an.

Der Handheld scheiterte nicht nur im Verkauf, auch die Nutzer, die sich für diesen entschieden haben, legten ihn nach kurzer Zeit in die Schublade und schauten nicht mehr zurück. Nur eine kleine Gruppe von ca. 20 Prozent war damit zufrieden.

Gründe gibt es viele, es lag sicher an der Hardware, aber vor allem auch am Cloud-Ansatz, da war man bei der Ankündigung im Jahr 2022 zu euphorisch. Und Cloud-Gaming tut sich allgemein eher schwer, der große Durchbruch kam bisher nicht.

Ein Handheld rechnet sich fast nie

Theoretisch wäre der Schritt zu einem vollwertigen Handheld möglich, so Robin Piispanen, man schaut sich das bei Logitech an, aber Handhelds rechnen sich kaum und man muss schon eine gewisse Masse verkaufen, damit sich das für alle lohnt.

Hinzu kommt, dass der Markt für Handhelds extrem gewachsen ist und es viele Konkurrenten gibt. Und die Preise sind seit dem explodiert, selbst das Steam Deck, und das ist wirklich bekannt und beliebt, tut sich seit der Speicherkrise schwer.

Es rechnet sich, wenn man auch die Inhalte besitzt, wie bei Nintendo, wie bei der Xbox-Sparte von Microsoft oder in Zukunft bei Sony, die einen neuen PlayStation-Handheld planen, aber nicht für Anbieter, die nur mit Hardware ihr Geld verdienen.

Vielleicht in ein paar Jahren, dann womöglich wieder mit Cloud-Gaming, falls diese Sparte durchstarten sollte, kurzfristig sollte man aber mit keinem neuen Handheld von Logitech rechnen. Vermutlich werden die meisten aber gar nicht wissen, dass Logitech überhaupt einen Handheld besitzt und die Marke nicht wirklich vermissen.

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