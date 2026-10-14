Nintendo: Preview für das große Zelda-Remake

Der November wird ein Highlight für mich persönlich, denn es kommen zwei Spiele raus, auf die ich mich extrem freue. Bevor ich mich ab dem 19. November voll in GTA 6 stürze, steht vorher noch das Remake von „Zelda: Ocarina of Time“ an.

Das durften jetzt die ersten Medien spielen und passend zu den Previews hat man bei Nintendo heute auch den Übersichtstrailer veröffentlicht. Dieser zeigt noch viel mehr vom Spiel und es hat meine Vorfreude auf den 5. November gesteigert.

Einige Medien waren auch bei Nintendo eingeladen, ihr findet die Previews auf den jeweiligen Seiten oder bei YouTube. Ich habe euch mal Gamestar eingebunden, es gibt aber noch mehr. So viel will ich mir vorher aber auch nicht mehr anschauen.

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