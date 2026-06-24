GTA 6: Uhrzeit für Vorbestellungen, Ultimate Edition und keine physische Version

Rockstar Games hat heute bekannt gegeben, dass GTA 6 ab Mitternacht offiziell vorbestellt werden kann, es geht also am 25. Juni um 0 Uhr deutscher Zeit los und es wird zwei Versionen geben, Grand Theft Auto VI und noch ein Ultimate Edition.

Diese Ultimate Edition von GTA 6 bringt „eine exklusive Sammlung von Premium-Fahrzeugen, Waffen, Bekleidung und Action über alle Aspekte von Jasons und Lucias Story hinweg“. Wer vor Marktstart vorbestellt, egal welche Edition, erhält außerdem das „Vintage Vice City Pack“, die Details dazu gibt es bei Rockstar.

Der Pre-Download startet übrigens am 12. November und da wird dann auch die physische Version ausgeliefert, die jedoch keine ist, denn sie beinhaltet nur einen Download-Code. Auch da startet der Pre-Download am 12. November für alle.

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