GTA 6: Uhrzeit für Vorbestellungen, Ultimate Edition und keine physische Version
Rockstar Games hat heute bekannt gegeben, dass GTA 6 ab Mitternacht offiziell vorbestellt werden kann, es geht also am 25. Juni um 0 Uhr deutscher Zeit los und es wird zwei Versionen geben, Grand Theft Auto VI und noch ein Ultimate Edition.
Diese Ultimate Edition von GTA 6 bringt „eine exklusive Sammlung von Premium-Fahrzeugen, Waffen, Bekleidung und Action über alle Aspekte von Jasons und Lucias Story hinweg“. Wer vor Marktstart vorbestellt, egal welche Edition, erhält außerdem das „Vintage Vice City Pack“, die Details dazu gibt es bei Rockstar.
Der Pre-Download startet übrigens am 12. November und da wird dann auch die physische Version ausgeliefert, die jedoch keine ist, denn sie beinhaltet nur einen Download-Code. Auch da startet der Pre-Download am 12. November für alle.
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Witzig, die Vintage-Figuren sehen so viel besser aus, als die Standard-Charaktere. Das passt irgendwie mehr zum Spiel. Mal gucken. 80€ ist schon eine Nummer. Auf der anderen Seite hatte ich mir GTA für PS3 und später dann für die PS4 gekauft, ich verrückter Typ. Immerhin die PC-Version gab es kostenlos.
Wenn es keine physische Version gibt, sollte man davon ausgesehen das diese deutlich günstiger wird.
;D das wird es wohl leider nicht.
Bedenkt man den möglichen Umfang und die Entwicklungszeit denke ich, ist der Preis gerecht, wenn es gut wird.