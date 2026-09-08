Gaming

GTA 6: Um diese Uhrzeit könnt ihr bereits zocken

Oliver Schwuchow
Von

GTA 6 erscheint am 19. November 2026, aber ab wann wird man das Spiel zocken können? Um 0 Uhr geht es direkt los, ihr könnt also durchmachen oder den Wecker stellen und bei Interesse direkt um Mitternacht starten und den Donnerstag lang durchzocken. Oder ihr ändert die Region, dann könnt ihr schon früher starten.

Rockstar wird GTA 6 nämlich in jeder Region um 0 Uhr freischalten, den Anfang macht also Neuseeland. Mit einem entsprechenden Trick geht es also um 12 Uhr deutscher Zeit (am 18. November) los. Ich wette, dass das bei GTA 6 viele testen werden, damit man schon am Abend ganz entspannt eine Runde zocken kann.

Ich weiß nicht, ob ich deswegen extra die Region umstelle, bis Mitternacht bleibe ich aber auch nicht wach, das würde ich auch gar nicht schaffen. GTA 6 wird bei mir also vermutlich irgendwann am Donnerstag das erste Mal auf der PS5 Pro starten.

Gta 6 Jason Duval
Gaming · 7. September 2026

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