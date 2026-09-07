Gaming

GTA 6: PC-Version könnte schneller als gedacht kommen

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare
Gta 6 Jason Duval

Am 19. November erscheint GTA 6 für Konsolen, weil der Fokus bei Rockstar aber schon immer auf der PlayStation lag, der lukrativsten Plattform des Studios. Doch eine PC-Version scheint sicher, auch wenn sie bis heute nicht bestätigt wurde.

2026 ist nicht mehr damit zu rechnen, viele gehen von 2027 aus, und vielleicht müssen wir auch nicht lange darauf warten. Laut VGC gibt es erste Stimmen, die behaupten, dass GTA 6 für den PC „schneller als viele denken“ erscheinen wird.

Wann genau? Das ist noch unklar, aber die meisten rechnen sicher erst im zweiten Halbjahr 2027 damit. Womöglich sehen wir GTA 6 für den PC also schon Anfang 2027. Kann ich mir irgendwie noch nicht ganz vorstellen, aber auf der anderen Seite wird man mit GTA 6 Online sicher Druck machen (und da rechne ich auch mit dem PC).

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Das würde ich echt begrüßen. Mit den max 30fps auf Konsole könnte ich mich ehrlich gesagt nicht zufrieden gegeben. Im extented Look wirkten bereits viele Szenen mit dem Auto nicht so richtig flüssig.

    Antworten
    1. Tom 🔅
      sagt am zu Hazz ⇡

      Maximal 30 FPS sind nur für die Base PS 5 bestätigt. Es ist noch nichts über die Leistung auf der PS 5 Pro bekannt.

      Nicht richtig flüssige Szenen sind mir keine aufgefallen.

      Antworten

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