Günstiges Internet bei PŸUR: Dauerrabatte für Pure Speed 250 und 500

Der Kabelinternetanbieter PŸUR aktualisiert ab 24. Februar 2026 sein Internet-Tarifportfolio mit neuen Fokus-Angeboten.

PŸUR führt ab heute die Aktionsvarianten der Tarife Pure Speed 250 und Pure Speed 500 ein, die als Internet-Only-Angebote verfügbar sind. Beide Tarife beinhalten einen monatlichen Dauerrabatt. Die Aktivierungsgebühr beträgt jeweils 19,99 Euro. Versandkosten von 9,99 Euro fallen nur an, wenn Kunden einen Router über PŸUR beziehen.

Details zu den neuen Fokus-Tarifen bei PŸUR

Pure Speed 250

Der Tarif Pure Speed 250 kostet 23 Euro monatlich. Er richtet sich an Kunden, die reines Internet ohne zusätzliche Services nutzen möchten. Der Vorteil liegt in der Kombination aus dauerhaft reduziertem Preis und flexiblen Versandoptionen.

Pure Speed 500

Pure Speed 500 ist mit einem monatlichen Preis von 29 Euro angegeben. Auch hier gilt die Aktivierungsgebühr von 19,99 Euro und die Versandkostenregelung für Router. PŸUR betont, dass dieser Tarif höhere Geschwindigkeit für intensive Internetnutzung bietet.

Die Aktionsphase für beide Tarife läuft bis zum 31. März 2026, 9:59 Uhr.

Ich sehe in dieser Anpassung einen klaren Schritt von PŸUR, Kunden mit einfachen und transparenten Angeboten anzusprechen und ihre Preissensibilität gezielt zu berücksichtigen. Oder anders gesagt: Für viele Kunden reicht ein reiner Internettarif vermutlich schon aus, insofern ist das Angebot durchaus attraktiv.

