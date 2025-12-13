HAVAL H6: GWM bringt Hybrid-SUV zum Kampfpreis nach Deutschland

Das Unternehmen Great Wall Motor bringt mit dem HAVAL H6 seine erfolgreiche SUV-Baureihe erstmals auf den deutschen Markt.

Ab Januar 2026 startet GWM den Verkauf seines Mittelklasse-SUV HAVAL H6 in Deutschland. Das Modell bildet den Auftakt einer bis 2027 geplanten Produktoffensive mit insgesamt neun neuen Fahrzeugen.

Ziel der Strategie sei es laut Unternehmensangaben, die Marke langfristig im europäischen Markt zu etablieren. Der HAVAL H6 wird als Vollhybrid angeboten.

Markteinführung des HAVAL H6 in Deutschland

Der 4,70 Meter lange SUV wird in den Ausstattungslinien Premium und Luxury erhältlich sein. Die Preise beginnen laut O! Automobile GmbH bei 31.990 Euro inklusive einer serienmäßigen Fünfjahresgarantie. Ein Aktions-Rabatt senkt den Einstiegspreis um 3.000 Euro auf 28.990 Euro.

Beide Varianten verfügen über umfassende Sicherheits- und Komfortfunktionen, darunter Fahrassistenzsysteme, 360°-Kamera sowie Klima- und Sitzheizungsoptionen.

Wichtigste Merkmale des HAVAL H6

Vollhybrid mit 179 kW (243 PS) Systemleistung

Kombinierter Verbrauch: 5,9 l/100 km (WLTP)

Preis ab 28.990 Euro inkl. Rabatt

5 Jahre Garantie ohne Kilometerlimit

Der Innenraum ist laut Hersteller modern gestaltet und bietet serienmäßig ein digitales Cockpit mit 10,25-Zoll-Display sowie ein 14,6-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto. In der Luxury-Variante kommen ein Head-up-Display, ein Panorama-Glasschiebedach und zusätzliche Assistenzsysteme hinzu. Das Kofferraumvolumen beträgt 560 Liter.

Ich sehe den Markteintritt von GWM HAVAL als Test für die Akzeptanz chinesischer Marken im deutschen SUV-Segment. Der H6 könnte mit seiner Hybridtechnik und Aggressivpreis-Strategie vor allem preisbewusste Käufer ansprechen, die auf zeitgemäße Ausstattung Wert legen.