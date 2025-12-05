News

HBO, Harry Potter, Batman und mehr: Netflix möchte Warner kaufen

Warner Bros. Discovery steht seit einigen Monaten zum Verkauf und es scheint eine Einigung gegeben zu haben, denn laut The Wrap hat Netflix das Rennen gemacht.

Laut Quelle zahlt man 30 Dollar pro Aktie und eine „Break-up-Fee“ in Höhe von 5 Milliarden Dollar. Details zum Deal stehen bisher noch aus, beide Parteien haben sich noch nicht dazu geäußert. Sicher ist der Deal übrigens auch nicht, denn er muss erst von Behörden genehmigt werden und das könnte nicht so leicht werden.

Große Deals, wie bei Microsoft und Activision, haben in letzter Zeit auch Kritik von vielen Stellen erfahren, hier könnte also ein zu großes Unternehmen in der Branche entstehen. Neben Netflix hatten auch Paramount und Comcast ein Interesse.

Zu Warner Bros. Discovery gehören u.a. Home Box Office (HBO), Warner Bros. Entertainment, CNN, der Comicverlag DC und mehr. Netflix würde sich mit dem Deal in großes Medienimperium aufbauen, auch beliebte Marken wie Harry Potter, Der Herr der Ringe, Batman und Co. wären dann unter dem Einfluss von Netflix.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Schade, dass würde sicher auch den Markt für physische Medien weiter schwächen.

