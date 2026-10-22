HBO plant eine neue DC-Serie mit Batman-Bösewicht

Nach dem Erfolg von The Penguin, was für mich eine der besten Serien im Comic-Universum ist, scheint sich HBO für einen neuen Batman-Bösewicht entschieden zu haben. Angeblich ist eine Serie für Poison Ivy beim Streamingdienst geplant.

Unklar sei jedoch laut Deadline, ob die Serie ein Teil des neuen DCU (DC Universe) sei oder wie The Penguin eigenständig fungiert. Man hat sich aber wieder Lauren LeFranc geschnappt, die auf für den Erfolg des Pinguins verantwortlich war.

Könnte ich mir sehr gut vorstellen, fand ich als Kind in den Comics immer einen interessanten Charakter, der im DC-Universum in der heutigen Zeit aber kaum eine Rolle spielt, obwohl sie in Verbindung zu Harley Quinn und Catwoman steht, die beide auch auf der großen Kinoleinwand in den letzten Jahren zu sehen waren.

Bei Poison Ivy ist das ein paar Jahrzehnte her…

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