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Hermes Germany investiert in neue Scanner und Drucker

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Das Unternehmen Hermes Germany investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in neue Handscanner und mobile Drucker für sein Netzwerk.

Hermes Germany stattet laut Unternehmensangaben rund 36.700 Handscanner sowie etwa 13.000 mobile Drucker aus, die in PaketShops, Logistikstandorten und in der Zustellung eingesetzt werden.

Seit Ende März 2026 arbeiten alle über 17.000 PaketShops mit neuen Geräten, während der Rollout in der Zustellung seit April schrittweise erfolgt. Die Einführung wurde durch Tests mit Anwendern vorbereitet.

Neue Geräte als Basis für digitale Services

Die Scanner basieren auf einer angepassten Version des Modells UROVO DT66 und wurden laut Unternehmen speziell für die Anforderungen im Logistikalltag konfiguriert. Dazu zählen ein gut ablesbares Display, robuste Bauweise sowie leistungsfähige Komponenten für zukünftige Software.

Ergänzend kommen mobile Drucker von Bixolon zum Einsatz, die mit selbstklebenden Etiketten ohne Trägerpapier arbeiten.

Zentrale Funktionen im Überblick:

  • Robuste Scanner mit optimierter Lesbarkeit
  • Mobile Drucker für den Einsatz an der Haustür
  • Unterstützung bestehender Softwarelösungen
  • Grundlage für neue digitale Anwendungen

Bestehende Tools wie Routemaster zur Tourenplanung und HERNAV zur Navigation bleiben weiterhin im Einsatz und werden auf der neuen Hardware genutzt. Beide Systeme greifen auf Daten wie Verkehrslage oder Stoppreihenfolgen zurück, um Abläufe effizienter zu gestalten, heißt es von Hermes.

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14. April 2026 | Jetzt lesen →

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