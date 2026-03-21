Hermes setzt stärker auf E-Transporter und Lastenräder

Der Paketdienst Hermes stellt seit März 2026 in über 80 deutschen Innenstädten Pakete lokal emissionsfrei zu.

Das Unternehmen Hermes Germany hat nach eigenen Angaben ein Zwischenziel seiner Elektrifizierungsstrategie erreicht. Zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26 erfolgt die Zustellung in mehr als 80 Innenstädten ohne lokale CO₂-Emissionen. Dazu zählen auch alle 16 Landeshauptstädte. Zusteller sind dort überwiegend mit E-Transportern oder Lastenrädern unterwegs.

In einigen Städten reicht die Umstellung bereits über die Innenstadt hinaus. Laut Unternehmensangaben erfolgt die Zustellung in Hamburg, München und Hannover inzwischen im gesamten Stadtgebiet elektrisch. In Berlin betrifft das Modell den inneren S-Bahn-Ring sowie zahlreiche Postleitzahlengebiete.

Elektrische Zustellung in deutschen Städten wird weiter ausgebaut

Hermes berücksichtigt bei der Auswahl der Städte vor allem große urbane Räume mit hoher Einwohnerdichte. Entscheidend sind laut Unternehmen unter anderem Verkehrsbedingungen, vorhandene Infrastruktur und typische Tourlängen. Neben E-Transportern kommen in mehreren Städten auch Lastenräder zum Einsatz.

Nach Unternehmensangaben sind bundesweit derzeit rund 1960 elektrisch betriebene Fahrzeuge im Einsatz, darunter etwa 170 Lastenräder. Gleichzeitig investiert Hermes in Ladeinfrastruktur an Logistikstandorten und arbeitet mit Servicepartnern bei der Zustellung auf der sogenannten letzten Meile zusammen.