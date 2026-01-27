Gaming

Highguard: Der nächste Flop der Gamingbranche?

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Neues Jahr, neuer Free-To-Play-Shooter, dieses Mal unterstützt von Geoff Keighley, der das Spiel sogar ans Ende der Game Awards packte. Und seit dem wie kaum ein anderes Spiel hyped. Übrigens, so sagt er, komplett ohne finanzielle Unterstützung.

Kann man sich kaum vorstellen, denn die ersten Tests sprechen von einem ganz passablen Shooter, aber nichts, was einen anlockt. Und die ersten Stimmen auf Steam stehen es sogar noch kritischer, denn sie sind „größtenteils negativ“ derzeit.

Einige sprechen von „ganz passabel“ und andere von „Concord 2“, aber so richtig positiv ist das Feedback bisher nicht. Bei Steam lag der Peak bisher noch bei unter 100.000 Spielern und ca. 30.000 Spielern im Schnitt, für ein kostenloses Spiel ist das auch eher bescheiden. Aber es war auch nur der erste Abend für Highguard.

Die Frage ist jetzt, ob sich die Stimmen fangen und positiver werden und ob das Spiel sich etabliert und eine stabile Nutzerbasis gewinnen kann, die es definitiv als kostenloser Shooter benötigt. Je mehr Spieler, desto mehr In-App-Käufe kommen.

Die Aufmerksamkeit der Spieler

Doch man hat den Eindruck, als ob der Markt für die ganzen F2P-Spiele so langsam aber sicher auch gesättigt ist und sich ein Spiel, um hier eine Chance zu haben, so richtig abheben und besonders sein muss. Und das ist Highguard wohl eher nicht.

In ein paar Wochen folgt dann mit Marathon auch schon der nächste Shooter, der es in dieser Kategorie versucht, dieses Mal von einem bekannten Studio aus dem Hause Sony. Aber kostenpflichtig in der Basis, das macht es auch richtig schwer.

Hin und wieder haben Spiele wie Arc Raiders oder Deadlock eine Chance, um bei Spielern neben den Klassikern wie Counter-Strike, Call of Duty oder Battlefield auf dem PC installiert zu bleiben, aber mit jedem Titel, der eine neues Basis und somit die Zeit der Nutzer gewinnt, hat es ein weiteres Spiel dieser Art noch schwieriger.

Ich vermute, dass wir Ende des Jahres weder über Highguard noch über Marathon sprechen werden und die Spiele nach einer kurzen Aufmerksamkeit (ein Hype war das bisher auch nicht) wieder in Vergessenheit geraten. Highguard ist jedenfalls ab sofort für PC, die PlayStation und Xbox verfügbar und als Download kostenlos.

Playstation Header Ps5 Pro

Sony plant wohl PlayStation-Event im Februar

Neues Jahr, neue Gaming-Events, und laut NateTheHate, einer zuverlässigen (er ist bei Reddit sogar zum zuverlässigsten Leaker gewählt worden) Quelle,…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🎖
    sagt am

    High Guard
    Over Watch

    Wenn man selbst beim Namen ein Klon sein will 🙃

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Highguard: Der nächste Flop der Gamingbranche?
Weitere Neuigkeiten
Id. Unyx
Rückgang bei Benzin- und Dieselautos prägte EU-Automarkt 2025
in Mobilität
Nintendo Direct: Der große Doppelpack steht an
in Gaming
Whoop 5 Mg Hand Header
Garmin Cirqa Smart Band kommt: Angriff auf Whoop steht wohl an
in Wearables
Elektroautos: Xiaomi schlägt Tesla in China
in Mobilität
Apple iOS 26.2.1 ist da und bringt eine größere Neuerung mit
in Firmware und OS
Gta 6 2026 Header
GTA 6: Großer Dämpfer zum Marktstart erwartet
in Gaming
„Eine neue Ära“: So klingt der elektrische BMW M3
in Mobilität
Apple bestätigt iOS 26.2.1 und weitere Updates
in Firmware und OS
Die Apple Watch bekommt ein neues Armband
in Wearables
Apple stellt neuen AirTag mit größerer Reichweite vor
in Zubehör