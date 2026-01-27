Highguard: Der nächste Flop der Gamingbranche?

Neues Jahr, neuer Free-To-Play-Shooter, dieses Mal unterstützt von Geoff Keighley, der das Spiel sogar ans Ende der Game Awards packte. Und seit dem wie kaum ein anderes Spiel hyped. Übrigens, so sagt er, komplett ohne finanzielle Unterstützung.

Kann man sich kaum vorstellen, denn die ersten Tests sprechen von einem ganz passablen Shooter, aber nichts, was einen anlockt. Und die ersten Stimmen auf Steam stehen es sogar noch kritischer, denn sie sind „größtenteils negativ“ derzeit.

Einige sprechen von „ganz passabel“ und andere von „Concord 2“, aber so richtig positiv ist das Feedback bisher nicht. Bei Steam lag der Peak bisher noch bei unter 100.000 Spielern und ca. 30.000 Spielern im Schnitt, für ein kostenloses Spiel ist das auch eher bescheiden. Aber es war auch nur der erste Abend für Highguard.

Die Frage ist jetzt, ob sich die Stimmen fangen und positiver werden und ob das Spiel sich etabliert und eine stabile Nutzerbasis gewinnen kann, die es definitiv als kostenloser Shooter benötigt. Je mehr Spieler, desto mehr In-App-Käufe kommen.

Die Aufmerksamkeit der Spieler

Doch man hat den Eindruck, als ob der Markt für die ganzen F2P-Spiele so langsam aber sicher auch gesättigt ist und sich ein Spiel, um hier eine Chance zu haben, so richtig abheben und besonders sein muss. Und das ist Highguard wohl eher nicht.

In ein paar Wochen folgt dann mit Marathon auch schon der nächste Shooter, der es in dieser Kategorie versucht, dieses Mal von einem bekannten Studio aus dem Hause Sony. Aber kostenpflichtig in der Basis, das macht es auch richtig schwer.

Hin und wieder haben Spiele wie Arc Raiders oder Deadlock eine Chance, um bei Spielern neben den Klassikern wie Counter-Strike, Call of Duty oder Battlefield auf dem PC installiert zu bleiben, aber mit jedem Titel, der eine neues Basis und somit die Zeit der Nutzer gewinnt, hat es ein weiteres Spiel dieser Art noch schwieriger.

Ich vermute, dass wir Ende des Jahres weder über Highguard noch über Marathon sprechen werden und die Spiele nach einer kurzen Aufmerksamkeit (ein Hype war das bisher auch nicht) wieder in Vergessenheit geraten. Highguard ist jedenfalls ab sofort für PC, die PlayStation und Xbox verfügbar und als Download kostenlos.