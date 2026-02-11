Gaming

Wolverine: Marvel-Blockbuster kommt wohl im September auf die PS5

So ziemlich alle Entwicklerstudios werden in diesem Jahr dem November aus dem Weg gehen, denn da erscheint GTA 6. Das wird also vermutlich eine hohe Dichte an Spielen im Spätsommer und Herbst und Wolverine ist als PS5-Blockbuster dabei.

Ein Eintrag im lateinamerikanischen PlayStation Store spricht von Q3 2026, also im Juli, August oder September. Wobei ich eher auf September tippen würde, denn es steht auch der Herbst im Raum und im Hochsommer rechne ich eher nicht damit.

Wir müssen uns aber noch eine Weile gedulden, bis es die Details dazu gibt, denn auf dem PlayStation-Event diese Woche ist Insomniac Games nicht dabei. Man hat heute betont, dass es erst „im Frühjahr“ weitere Details zu Wolverine geben wird.

