News

Hisense führt 5-Jahres-Garantie für Premium-TVs ein

Autor-Bild
Von
|

Das Unternehmen Hisense bietet für ausgewählte Premium-TV-Geräte ab sofort eine kostenlose Garantieverlängerung auf fünf Jahre an.

Hisense weitet sein Serviceangebot in Deutschland und der Schweiz aus. Nach Unternehmensangaben gilt die neue 5-Jahres-Garantie für bestimmte Modelle, darunter der Laser TV L9Q und Fernseher der UXQ-Serie.

Käufer müssen sich innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf online registrieren und den Kaufbeleg hochladen, um von der Aktion zu profitieren.

Hisense startet Garantieinitiative für Premium-TVs

Die Aktion umfasst Käufe ab September 2025 und läuft bis Ende Dezember 2026. Mit der Verlängerung will der Hersteller das Vertrauen der Kundschaft in die Qualität seiner Produkte stärken.

Wesentliche Eckpunkte der Aktion

  • 5 Jahre Garantie für ausgewählte Premium-TVs
  • Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach Kauf
  • Aktion gilt rückwirkend ab September 2025 bis Dezember 2026
  • Modelle: L9Q Laser TV und UXQ-Serie

Die vollständige Modellliste der teilnahmeberechtigten Geräte gibt es in diesem PDF.

Waipu Tv

Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation – 200 Euro sparen möglich

Der Streaming-Anbieter waipu.tv bietet gemeinsam mit dem Dienst WOW ein neues Unterhaltungspaket zu einem stark reduzierten Preis an. Kunden erhalten…

2. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Hisense führt 5-Jahres-Garantie für Premium-TVs ein
Weitere Neuigkeiten
DHL meldet Rekordmengen durch Black-Week-Bestellungen
in Handel
Prime Video
Verbraucherzentrale erhebt Gewinnabschöpfungsklage gegen Amazon
in Dienste
Apple: Das iPhone Fold geht den nächsten Schritt
in Smartphones
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW verlängern Kooperation – 200 Euro sparen möglich
in News
Stimmen zu Avatar Fire and Ash: „Dafür wurde das Kino gemacht“
in News
Handyhelden: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Kia EV2 kommt 2026: Das günstige Elektroauto hat ein Datum
in Mobilität
tado° bietet bis zu 45 % Rabatt auf smarte Thermostate und mehr
in Smart Home
Drei Homematic-IP-Produkte jetzt auch in Anthrazit erhältlich
in Smart Home
Volvo plant „reines Elektroauto ohne Kompromisse“
in Mobilität