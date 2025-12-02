Hisense führt 5-Jahres-Garantie für Premium-TVs ein

Das Unternehmen Hisense bietet für ausgewählte Premium-TV-Geräte ab sofort eine kostenlose Garantieverlängerung auf fünf Jahre an.

Hisense weitet sein Serviceangebot in Deutschland und der Schweiz aus. Nach Unternehmensangaben gilt die neue 5-Jahres-Garantie für bestimmte Modelle, darunter der Laser TV L9Q und Fernseher der UXQ-Serie.

Käufer müssen sich innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf online registrieren und den Kaufbeleg hochladen, um von der Aktion zu profitieren.

Hisense startet Garantieinitiative für Premium-TVs

Die Aktion umfasst Käufe ab September 2025 und läuft bis Ende Dezember 2026. Mit der Verlängerung will der Hersteller das Vertrauen der Kundschaft in die Qualität seiner Produkte stärken.

Wesentliche Eckpunkte der Aktion

5 Jahre Garantie für ausgewählte Premium-TVs

Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach Kauf

Aktion gilt rückwirkend ab September 2025 bis Dezember 2026

Modelle: L9Q Laser TV und UXQ-Serie

Die vollständige Modellliste der teilnahmeberechtigten Geräte gibt es in diesem PDF.