Hitzewelle: So kühle ich meine Wohnung (mit Klimaanlage als Mieter)
Es ist noch Juni, dennoch stecken wir schon in der zweiten Hitzewelle mit über 30 Grad über mehrere Tage und ich habe mein „Kühl Game“ weiter optimiert. Im Haus steht eine vollwertige Klimaanlage echt an erster Stelle, alles über 30 Grad löst bei mir Abneigung aus, aber als Mieter muss ich das alles noch anders angehen.
Aktuell nutze ich eine Kombination aus drei Geräten, um die Wohnung zu kühlen und das alles halbwegs gut zu verteilen. Und um bei dieser Hitze, wenigstens ganz kurz, Videos aufnehmen zu können. Da ist nämlich nichts mit Klimaanlage oder Fenster auf (weil Ton). Den Anfang macht der neue Dyson Find+Follow bei mir.
Ein neuer Dyson im Flurbereich
Ich mag die Optik der Dyson-Geräte, auch wenn sie gerne wieder etwas ab von der Cupra-Kupferoptik gehen dürfen, wir nutzen auch noch ein sehr altes Modell dieser Art im Schlafzimmer. Die neue Version kommt im Flur zum Einsatz und soll die kühle Luft der Midea, dazu gleich mehr, vom Wohnzimmer in andere Bereiche bringen.
Funktioniert gut, ist angenehm leise und ich bin noch in der Testphase, habe bisher aber noch keinen Einsatzzweck für die neue Kamera gefunden. Der Dyson kann mir jetzt im Raum folgen, das funktioniert auch, aber ich sehe noch nicht den großen Mehrwert darin. Und dafür zahlt man dann doch eben einen ordentlichen Aufpreis.
Ich würde daher, und ich glaube, dass das unsere Version im Schlafzimmer ist, zu diesem günstigeren Modell von Dyson greifen. Noch ist mein Test des Find+Follow nicht abgeschlossen, ich wollte diesen Beitrag nur heute zum Start der Hitzewelle bringen, aber die alte Version ist ebenbürtig und kostet derzeit in etwa die Hälfte.
Ein neuer 2-in-1-Ventilator im Büro
Weiter geht es mit dem neuen Dreo TurboPoly 765S Ventilator, der eine Kombo aus stationärem und Tischventilator ist. Ich fand die Idee ganz interessant, als ich das Produkt gesehen habe, denn so habe ich eine kleine und flexible Einheit, wenn ich Videos drehe, die ich sonst als stationäre Version hier bei mir im Büro aufstelle.
Wichtig ist dabei, dass der Ventilator nicht zu laut auf geringer Stufe ist, denn bei extremer Hitze (wie jetzt gerade) lasse ich diesen auch mal bei Videos an. Sowohl Dreo als auch Dyson und Midea haben übrigens auch Apps und lassen sich über Smart Home steuern, womit wir dann zum wichtigsten Gerät dieser Reihe kommen.
Die Klimaanlage als zentrale Basis
Das Finale ist die PortaSplit von Midea, mein Highlight der letzten Jahre und der Kern dieser Lösung, denn der Rest wirbelt nur die Luft herum, das Ding kühlt die Bude zur Not richtig runter. Habe häufiger hier erwähnt, in meinem Umfeld bin ich ein halber Verkäufer von Midea und alle meine „Kunden“ sind hier sehr zufrieden.
Ich habe die PortaSplit damals (vor zwei Jahren) nach dem Test behalten dürfen, macht damit, was ihr wollt, meine Meinung ist unabhängig, aber ich liebe das Teil. Am liebsten hätte ich eine richtige Klimaanlage in der Wohnung, aber wir leben in Deutschland. Da muss der Klimawandel vermutlich erst noch extremer werden.
Die anderen beiden Ventilatoren sind übrigens nur die Ergänzung, die Midea ist entscheidend, dass die Wohnung auch wirklich kühler wird. Preislich liegen wir bei ca. 900 Euro, manchmal auch mehr (im Hochsommer), manchmal auch weniger (kauft antizyklisch). Das ist nicht günstig, für mich aber definitiv das Geld wert.
Am Morgen, ich stehe gehen 5 Uhr auf, wird kurz gelüftet, dann kommen zeitnah die Rollläden runter und tagsüber wird, je nach Wetterlage, gegengesteuert. Achja, Rollläden helfen bei der Midea, Freunde von mir haben das nicht, da kommt schon mehr heiße Luft in die Wohnung, da muss man sich eine Absperrung basteln.
In den nächsten Wochen werde ich hier nochmal auf das ein oder andere Gerät eingehen, eigentlich war das auch noch nicht so früh geplant, ich dachte, dass es erst im Juli wieder so extrem heiß wird. Richtiger Sommeranfang ist übrigens erst am Sonntag, ab dann (21. Juni) werden die Tage bei uns auch wieder kürzer.
mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
Bitte nicht falsch verstehen, aber deinen Setup muss man sich auch erst mal leisten können. Ich vertrage Hitze absolut schlecht, aber ein Ventilator für fast 200 Euro ist echt nicht machbar
Bei den Ventilatoren kann. man sehr gut Abstriche machen, da tun es zwei für jeweils 50 Euro oder weniger, findet man auch für nen 20er auf Kleinanzeigen. Wichtig ist die PortaSplit als Basis, die anderen zwei sind Luxus, den ich auch nur nutze, weil ich diese Technik teste.
So sehr ich Dyson für meinen V9 Staubsauger liebe, die Preise die Dyson für die Ventilatoren, Luftreiniger und Haarfön aufruft, sind für mich jenseits von Gut und Böse.
Für den Ventilator und Haarfön habe ich mir die Nachmach-Produkte von Lidl (Tronic) und Aldi (Ambiano) für einen Bruchteil des Preises geholt. Der Luftreiniger kommt von Levoit. Ob sie schlechter sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen, da mir der Vergleich fehlt. Auf YT-”Reviews“ gebe ich keinen Cent mehr. Aber wir sind sehr zufrieden. Sometimes „Good is good enough” wie mein alter Chef immer zu sagen pflegte.
Meine Midea Portasplit habe ich gestern Abend wieder angeworfen, hier sehe ich z.Z. keine valable Alternative. Das Ding ist einfach nur geil.🙃
Du kannst dein Porta Split Game übrigens auch noch verbessern:
Es gibt z.B. verschiedene druckbare Teile, mit denen du eine Verteilung für die gekühlte Luft bauen kannst. So kannst du das viel besser in der Wohnung verteilen und hast nicht diesen einen „Hot“-Spot mit der meisten Kälte.
Siehe z.B. hier:
https://makerworld.com/de/models/2935600-midea-portasplit-modular-air-distributor
Hat einer der mitlesenden zufällig Erfahrung mit einem mobilen Luftkühler von Midea? Die arbeiten ja, wenn ich das richtig verstehe, mit Wasser/Verdunstung.
Erhöht das nicht extrem die Luftfeuchtigkeit?
Was man auf den Fotos immer nicht sieht, alle diese portablen Klimaanlagen haben einen Abluftschlauch für die wasserhaltige Luft, den man durch ein Fenster nach außen legen muss. D.h. man hat das Fenster immer offen und muss extra mehr kühlen, um der einströmenden heißen Luft entgegenzuwirken.
Meiner Ansicht nach macht das wenig Sinn und man bräuchte wie für die alten Dunstabzugshauben enen entsprechenden Abluftschacht nach draußen.
Als ob wir früher keine heißen Phasen im Sommer hatten… Da hat man das über Zugluft und Zirkulation gelöst, war natürlich heiß in der Wohnung, aber erträglich. Heute rät man älteren Menschen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Luftfeuchtigkeit steigt, die Temperatur in der Wohnung unweigerlich auch und der Kreislauf geht in den Keller, ganz tolle Sache…
Wie schaffen das eigentlich ältere Menschen in Wüstenstaaten bei 40 – 50° C…
Das nur mal dazu…
Klimaanlage, um deine Frage zu beantworzen. Und seit wann ist „früher“ relevant? Damals waren wir mir Pferden unterwegs und kamen auch von A nach B, heute gibt es Autos.
Natürlich ist es sinnvoll bei großer Hitze die Fenster geschlossen zu halten. Hat man übrigens früher auch schon so gemacht.
Morgens durchlüften, tagsüber geschlossen und abgedunkelt und abends kann man meistens wieder auf machen.
Ich hab hier so eine Spezialexperten der hat permanent alles offen und die Hitze steht dann im ganzen Haus.
Ich komm nach der Arbeit nachhause und es ist deutlich kühler als draußen.
Viel Spaß beim zirkulieren wenn im Hochsommer durchaus den ganzen Tag mal nicht das geringste lüftchen geht und du den ganzen Tag die Hitze reingelassen hast.
Finde den Fehler. Das Klima wird uns noch richtig f*****.
jaja, blabla, ich hatte in meiner Kindheit keine 30 Grad schon im April. Keine 4 bis 6 Wochen im Sommer dauerhaft 35 Grad ohne Regen und Abkühlung. Keine 32 Grad in der Wohnung selbst mit geschlossenen Rollos
Jetzt übertrieb halt.
Den Sommer in dem es in Deutschland mehrere Wochen lang 35°C hatte zeigst du mir bitte.
Solche Falschaussage helfen der Diskussion nicht, eher sogar im Gegenteil.