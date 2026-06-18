Hitzewelle: So kühle ich meine Wohnung (mit Klimaanlage als Mieter)

Es ist noch Juni, dennoch stecken wir schon in der zweiten Hitzewelle mit über 30 Grad über mehrere Tage und ich habe mein „Kühl Game“ weiter optimiert. Im Haus steht eine vollwertige Klimaanlage echt an erster Stelle, alles über 30 Grad löst bei mir Abneigung aus, aber als Mieter muss ich das alles noch anders angehen.

Aktuell nutze ich eine Kombination aus drei Geräten, um die Wohnung zu kühlen und das alles halbwegs gut zu verteilen. Und um bei dieser Hitze, wenigstens ganz kurz, Videos aufnehmen zu können. Da ist nämlich nichts mit Klimaanlage oder Fenster auf (weil Ton). Den Anfang macht der neue Dyson Find+Follow bei mir.

Ein neuer Dyson im Flurbereich

Ich mag die Optik der Dyson-Geräte, auch wenn sie gerne wieder etwas ab von der Cupra-Kupferoptik gehen dürfen, wir nutzen auch noch ein sehr altes Modell dieser Art im Schlafzimmer. Die neue Version kommt im Flur zum Einsatz und soll die kühle Luft der Midea, dazu gleich mehr, vom Wohnzimmer in andere Bereiche bringen.

Funktioniert gut, ist angenehm leise und ich bin noch in der Testphase, habe bisher aber noch keinen Einsatzzweck für die neue Kamera gefunden. Der Dyson kann mir jetzt im Raum folgen, das funktioniert auch, aber ich sehe noch nicht den großen Mehrwert darin. Und dafür zahlt man dann doch eben einen ordentlichen Aufpreis.

Ich würde daher, und ich glaube, dass das unsere Version im Schlafzimmer ist, zu diesem günstigeren Modell von Dyson greifen. Noch ist mein Test des Find+Follow nicht abgeschlossen, ich wollte diesen Beitrag nur heute zum Start der Hitzewelle bringen, aber die alte Version ist ebenbürtig und kostet derzeit in etwa die Hälfte.

Ein neuer 2-in-1-Ventilator im Büro

Weiter geht es mit dem neuen Dreo TurboPoly 765S Ventilator, der eine Kombo aus stationärem und Tischventilator ist. Ich fand die Idee ganz interessant, als ich das Produkt gesehen habe, denn so habe ich eine kleine und flexible Einheit, wenn ich Videos drehe, die ich sonst als stationäre Version hier bei mir im Büro aufstelle.

Wichtig ist dabei, dass der Ventilator nicht zu laut auf geringer Stufe ist, denn bei extremer Hitze (wie jetzt gerade) lasse ich diesen auch mal bei Videos an. Sowohl Dreo als auch Dyson und Midea haben übrigens auch Apps und lassen sich über Smart Home steuern, womit wir dann zum wichtigsten Gerät dieser Reihe kommen.

Die Klimaanlage als zentrale Basis

Das Finale ist die PortaSplit von Midea, mein Highlight der letzten Jahre und der Kern dieser Lösung, denn der Rest wirbelt nur die Luft herum, das Ding kühlt die Bude zur Not richtig runter. Habe häufiger hier erwähnt, in meinem Umfeld bin ich ein halber Verkäufer von Midea und alle meine „Kunden“ sind hier sehr zufrieden.

Ich habe die PortaSplit damals (vor zwei Jahren) nach dem Test behalten dürfen, macht damit, was ihr wollt, meine Meinung ist unabhängig, aber ich liebe das Teil. Am liebsten hätte ich eine richtige Klimaanlage in der Wohnung, aber wir leben in Deutschland. Da muss der Klimawandel vermutlich erst noch extremer werden.

Die anderen beiden Ventilatoren sind übrigens nur die Ergänzung, die Midea ist entscheidend, dass die Wohnung auch wirklich kühler wird. Preislich liegen wir bei ca. 900 Euro, manchmal auch mehr (im Hochsommer), manchmal auch weniger (kauft antizyklisch). Das ist nicht günstig, für mich aber definitiv das Geld wert.

Am Morgen, ich stehe gehen 5 Uhr auf, wird kurz gelüftet, dann kommen zeitnah die Rollläden runter und tagsüber wird, je nach Wetterlage, gegengesteuert. Achja, Rollläden helfen bei der Midea, Freunde von mir haben das nicht, da kommt schon mehr heiße Luft in die Wohnung, da muss man sich eine Absperrung basteln.

In den nächsten Wochen werde ich hier nochmal auf das ein oder andere Gerät eingehen, eigentlich war das auch noch nicht so früh geplant, ich dachte, dass es erst im Juli wieder so extrem heiß wird. Richtiger Sommeranfang ist übrigens erst am Sonntag, ab dann (21. Juni) werden die Tage bei uns auch wieder kürzer.

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