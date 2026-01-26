BMW mit unerwartet hoher Nachfrage nach Verbrennern

In den letzten Wochen gab es Gerüchte, dass BMW die Produktion des V8 und V12 auslaufen lässt, aber das stimmt nicht. In der Automobilwoche hat man von einer „überdurchschnittlich hohen Nachfrage“ gesprochen und verraten, wieso die Meldung die Runde machte. Die Produktion in Steyr in Österreich endete 2025.

Doch der V8 und V12 (der nur noch von Rolls-Royce genutzt wird), werden nur noch in Hams Hall im Werk von BMW gefertigt, denn BMW setzt in Österreich auf die Serienproduktion von Komponenten für das Brennstoffzellensystem. Doch „das Angebot leistungsstarker Motoren bleibt ein zentraler Bestandteil (der) Strategie“.

BMW hält am Verbrenner in München fest

Die hohe Nachfrage nach leistungsstarken Motoren von BMW kommt derzeit vor allem aus den USA und sie ist so hoch, dass man bei BMW jetzt sogar das Ende der Fertigung in München offen lässt, wo sie eigentlich 2027 auslaufen sollte. BWM wollte ein elektrisches Stammwerk in München, doch dieser Plan wurde geändert.

Groß ist der Anteil allerdings nicht mehr, laut Quelle wird das Team (welches immer noch am Verbrenner bei BMW in München arbeitet) intern als „Gallisches Dorf“ bezeichnet. Über das Ende des Verbrenners in München wird die Nachfrage entscheiden und BMW ist zuversichtlich, dass diese noch ein paar Jahre anhält.