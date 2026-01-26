Mobilität

BMW mit unerwartet hoher Nachfrage nach Verbrennern

Autor-Bild
Von
|
Bmw 4er 2024 Header

In den letzten Wochen gab es Gerüchte, dass BMW die Produktion des V8 und V12 auslaufen lässt, aber das stimmt nicht. In der Automobilwoche hat man von einer „überdurchschnittlich hohen Nachfrage“ gesprochen und verraten, wieso die Meldung die Runde machte. Die Produktion in Steyr in Österreich endete 2025.

Doch der V8 und V12 (der nur noch von Rolls-Royce genutzt wird), werden nur noch in Hams Hall im Werk von BMW gefertigt, denn BMW setzt in Österreich auf die Serienproduktion von Komponenten für das Brennstoffzellensystem. Doch „das Angebot leistungsstarker Motoren bleibt ein zentraler Bestandteil (der) Strategie“.

BMW hält am Verbrenner in München fest

Die hohe Nachfrage nach leistungsstarken Motoren von BMW kommt derzeit vor allem aus den USA und sie ist so hoch, dass man bei BMW jetzt sogar das Ende der Fertigung in München offen lässt, wo sie eigentlich 2027 auslaufen sollte. BWM wollte ein elektrisches Stammwerk in München, doch dieser Plan wurde geändert.

Groß ist der Anteil allerdings nicht mehr, laut Quelle wird das Team (welches immer noch am Verbrenner bei BMW in München arbeitet) intern als „Gallisches Dorf“ bezeichnet. Über das Ende des Verbrenners in München wird die Nachfrage entscheiden und BMW ist zuversichtlich, dass diese noch ein paar Jahre anhält.

Audi will „Produktion auf ein neues Level heben“

Audi muss sparen und effizienter werden, denn die goldenen Zeiten sind vorbei und jetzt muss man wieder für den „Vorsprung…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW mit unerwartet hoher Nachfrage nach Verbrennern
Weitere Neuigkeiten
Xbox Studios wollen „konsistenter“ bei PS5-Spielen werden
in Gaming
Vodafone zündet Upload-Booster: Mehr Speed für Millionen Kabelnetz-Haushalte
in Vodafone
Volvo plant die elektrische Überraschung
in Mobilität
Apple Mac Mini M1 Header
Apple plant überraschend starkes Mac-Jahr
in Computer und Co.
Audi will „Produktion auf ein neues Level heben“
in Mobilität
Apple wird im Februar das neue Siri zeigen
in Firmware und OS
Ich habe das teuerste Elektroauto von Tesla getestet
in Mobilität
Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera
Apple überholt Samsung bei Smartphones
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: The Beast in Me (Serie)
in Kommentar
Final Fantasy Vii Remake Tifa Headerbild
Final Fantasy VII Rebirth soll 2026 auch für Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen
in Gaming