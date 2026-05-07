Home Assistant erweitert RF- und ESPHome-Unterstützung massiv

Die Smart-Home-Plattform Home Assistant erweitert mit Version 2026.5 ihre Unterstützung für Funktechnik und Automationen.

Die Entwickler von Home Assistant haben die Version 2026.5 angekündigt und dabei zahlreiche neue Funktionen vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die native Unterstützung für Radiofrequenz-Technik, mit der sich künftig RF-Geräte wie Rollläden, Garagentore oder Funksteckdosen direkt in die Plattform einbinden lassen. Damit sollen damit ältere Geräte ohne WLAN, Zigbee oder Matter einfacher weiterverwendet werden können (ähnlich wie beim Infrarot-Support).

Neu ist außerdem die Möglichkeit, serielle Anschlüsse über ESPHome im Netzwerk bereitzustellen. Dadurch können laut Home Assistant auch ältere Geräte mit RS232- oder P1-Schnittstellen zentral angebunden werden, ohne direkt am Server angeschlossen zu sein. Ergänzt wird das Update durch ein neues Wartungsdashboard für Batteriestände sowie zusätzliche Funktionen für Dashboards und Automationen.

Home Assistant 2026.5 erweitert RF- und Dashboard-Funktionen

Weitere Neuerungen im Überblick:

Neue RF-Integrationen für Honeywell-Lichter und Novy-Dunstabzüge

Neue Shortcut-Karte für Dashboards

Überarbeitete Ansichten für Saugroboter und Mähroboter

Autocomplete in YAML- und Template-Editoren

Darüber hinaus wurden zwölf neue Integrationen ergänzt, darunter Denon RS232, Victron GX und Teleinfo. Auch die Dokumentation für Templates wurde laut den Entwicklern umfassend modernisiert. Ich halte besonders die stärkere Unterstützung älterer Geräte und die erweiterten Automationsfunktionen für einen sinnvollen Schritt, weil dadurch bestehende Smart-Home-Hardware länger nutzbar bleibt.

Alle Informationen und den kompletten Changelog gibt es im offiziellen Home Assistant Blog.