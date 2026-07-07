Smart Home

Home Assistant streicht Support für ältere Apple-Geräte

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Home Assistant (KI)

Die Home Assistant Companion-App beendet ab Version 2026.8.0 die Unterstützung für mehrere ältere Apple-Betriebssysteme.

Home Assistant stellt den Support für iOS 15, watchOS 8 und macOS 11 ein. Die letzte Version der Companion-App, die auf diesen Betriebssystemen läuft, ist 2026.7.1. Künftig werden mindestens iOS 16.4, watchOS 9 und macOS 12 benötigt.

Home Assistant erhöht die Systemanforderungen der Companion-App

Ab September endet auch die Unterstützung der betroffenen Betriebssysteme durch Apples Entwicklerwerkzeuge. Dadurch werde die Weiterentwicklung für diese Plattformen technisch deutlich erschwert. Zudem nutzten weniger als ein Prozent der Anwender noch diese älteren Versionen.

Laut Home Assistant soll die Konzentration auf neuere Systeme die Wartung vereinfachen sowie Verbesserungen bei Stabilität, Leistung und Benutzeroberfläche ermöglichen.

Auswirkungen für Nutzer älterer Geräte

Die wichtigsten Änderungen:

  • Version 2026.7.1 bleibt die letzte kompatible App-Version.
  • Ab Version 2026.8.0 gelten höhere Mindestanforderungen.
  • Die Weboberfläche kann weiterhin im Browser genutzt werden.
  • Version 2026.7.1 bleibt im App Store verfügbar.

Nach meiner Einschätzung ist dieser Schritt nachvollziehbar, weil ältere Betriebssysteme langfristig einen höheren Entwicklungsaufwand verursachen. Positiv ist zugleich, dass Besitzer älterer Apple-Geräte ihr Smart Home weiterhin über die Browseroberfläche bedienen können und die letzte kompatible App-Version verfügbar bleibt.

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