Ein elektrischer Ferrari für 40 Millionen Dollar

Bei einer Auktion von RM Sotheby’s konnte der Ferrari Luce, das erste Elektroauto der Marke, einen neuen Rekord erzielen. Das erste Serienfahrzeug (Chassis 0, es wird eine Einzelanfertigung mit exklusiven Materialien und Farben sein) wurde für 40 Millionen Dollar verkauft. Die Produktion des Ferrari Luce startet Anfang 2027.

Die Summe geht an The Ferrari Foundation (eine gemeinnützige Organisation) und hohe Summer sind bei solchen Auktionen nicht ungewöhnlich bei Ferrari, das erste Elektroauto hat hier dennoch einen neuen Rekord bei RM Sotheby’s aufgestellt. Der Preis für den Ferrari Luce liegt eigentlich bei ca. 500.000 bis 600.000 Dollar.

Man merkt, dass sich das Image des Luce so langsam wandelt, denn die Nachfrage ist groß, das Elektroauto ist ausverkauft und das Interesse der Kunden ist da. Nach der Ankündigung war die Kritik groß, aber Ferrari scheint mit dem Luce zufrieden zu sein. Spannend wäre, wie viele „Neukunden“ das Elektroauto anlocken konnte.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Luce vor allem in Asien gefragt ist und die Zielgruppe fällt auch gerne mit Autos auf, vielleicht hat die Kritik sogar am Ende für eine steigende Nachfrage gesorgt. Die Wahrscheinlichkeit wird gering sein, aber ich hoffe ja, dass ich den Luce irgendwann auch mal „in echt“ auf der Straße sehe.

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