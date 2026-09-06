backFlip 36/2026: Seat wird eingestellt und Cupra ist die Zukunft
Die 36. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Seat wird eingestellt: Cupra ist die Zukunft“, „Audi Q4 e-tron: Elektro-SUV wird zum Problem“ und „Škoda öffnet seine Fahrzeugdaten für Home Assistant und Co.“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Seat wird eingestellt: Cupra ist die Zukunft
- Audi Q4 e-tron: Elektro-SUV wird zum Problem
- Škoda öffnet seine Fahrzeugdaten für Home Assistant und Co.
- Neue Abgaben für Elektroautos: Diese Modelle könnten Fahrer treffen
- Zelda-Remake: Neues Detail freut viele Fans
- VW ID Up kommt 2027: Volkswagen plant das neue Elektroauto
- Apple Watch Series 12 und Ultra 4 bekommen oft gewünschte Funktion
- VW ID Tiguan: Video zeigt das neue Elektroauto
- Tesla zeigt neues Elektroauto für die Zukunft ohne großen Wirbel
- Vodafone halbiert Mobilfunkpreise für Internetkunden
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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