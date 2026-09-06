Toy Story 5: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+

Disney lässt sich mit neuen Filmen wieder deutlich mehr Zeit, bis man sie direkt im Streaming bei Disney+ veröffentlicht. Während der Dienst vor ein paar Jahren noch zum wichtigsten Produkt erklärt wurde, ist das Interesse wieder gesunken.

Aber die neuen Filme erscheinen irgendwann im Abo, so auch Toy Story 5, was man ab dem 23. September bei Disney+ streamen kann. Der Film kam im Juni ins Kino, Disney wartete also noch den Sommer ab und setzte auf digitale Verkäufe.

Wir haben Disney+. ich mag Pixar, Toy Story war bisher zuverlässig gut, für das Kino habe ich aktuell keine Zeit, wir werden Toy Story 5 also sicher im Herbst im Stream schauen. Bei IMDb und Co. kommt der neue Teil zwar nicht mehr so gut an, aber vielleicht ist dann eben auch irgendwann mal die Luft bei einer Marke raus.

Disney ist aber aktuell wieder in der Eine-Fortsetzung-Nach-Der-Anderen-Phase und da Toy Story 5 am Ende doch die Milliarde im Kino geknackt hat, würde es mich nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren auch Toy Story 6 im Kino sehen.

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