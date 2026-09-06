Unterhaltung

Toy Story 5: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+

Oliver Schwuchow
Von

Disney lässt sich mit neuen Filmen wieder deutlich mehr Zeit, bis man sie direkt im Streaming bei Disney+ veröffentlicht. Während der Dienst vor ein paar Jahren noch zum wichtigsten Produkt erklärt wurde, ist das Interesse wieder gesunken.

Aber die neuen Filme erscheinen irgendwann im Abo, so auch Toy Story 5, was man ab dem 23. September bei Disney+ streamen kann. Der Film kam im Juni ins Kino, Disney wartete also noch den Sommer ab und setzte auf digitale Verkäufe.

Wir haben Disney+. ich mag Pixar, Toy Story war bisher zuverlässig gut, für das Kino habe ich aktuell keine Zeit, wir werden Toy Story 5 also sicher im Herbst im Stream schauen. Bei IMDb und Co. kommt der neue Teil zwar nicht mehr so gut an, aber vielleicht ist dann eben auch irgendwann mal die Luft bei einer Marke raus.

Disney ist aber aktuell wieder in der Eine-Fortsetzung-Nach-Der-Anderen-Phase und da Toy Story 5 am Ende doch die Milliarde im Kino geknackt hat, würde es mich nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren auch Toy Story 6 im Kino sehen.

Amazon 1
Schnäppchen · 1. September 2026

Gebraucht statt neu: Amazon startet neue Second Chance Deal Days

Amazon startet ab heute neue Second Chance Deal Days mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. Zehntausende retournierte und generalüberholte… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Mein Tipp der Woche: Ein erster Eindruck von GTA 6 (Video)
06.09.26 · Kommentar
backFlip 36/2026: Seat wird eingestellt und Cupra ist die Zukunft
06.09.26 · backFlip
LOL, Maxton Hall und mehr: Prime Video verrät neue Projekte
03.09.26 · Unterhaltung
Verbatim stellt drei neue Cool-n-Go-Handventilatoren vor
05.09.26 · Wearables
Netflix unter Druck: Sprecherverband schaltet Behörden ein
03.09.26 · Unterhaltung
Yale Smart Video Doorbell unterstützt Samsung SmartThings
05.09.26 · Smart Home
Volvo EX30 wird mit Update zur mobilen Steckdose
05.09.26 · Mobilität
RTL bringt erstmals KI-generierte Strafgericht-Folgen ins TV
03.09.26 · Unterhaltung
5G-Testanteil: nPerf sieht Deutschland bei 46,8 Prozent
05.09.26 · Dienste
ZDF bringt klassisches Zappen ins Streaming-Portal
02.09.26 · Unterhaltung
Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Toy Story 5: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+