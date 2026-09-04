Smart Home

Dyson zeigt die Zukunft: Saugroboter, Bürsten, Luftreiniger und mehr

Oliver Schwuchow
Von

Dyson hatte diese Woche zum Dyson Unveiled im Rahmen der IFA 2026 geladen, es ist das zweite Mal, dass man so eine große Veranstaltung plante. Eine Neuheit wurde vorab gezeigt, die erste Zahnbürste, in Berlin selbst gab es dann den Rest.

Mit dabei sind neue Luftreiniger, die ein ganz neues Design bekommen und die Dyson jetzt als HushJet vermarktet. Und neue Saugroboter gab es auch, direkt drei davon sogar, denn Dyson baut den Bereich mit der Nurovi-Reihe dieses Mal aus.

Weitere Neuheiten waren die Coralle Coolshine, ein Glätteisen, die Airsmooth, eine Stylingbürste und der W1 Pencilwash, besonders leichte und dünne Modelle sind also weiterhin wichtig. Und dann gab es noch den Dyson Big Ball Konical, also einen „normalen“ Sauger, der aber moderne Technologie und ein Retro-Design mitbringt.

Und der Dyson V15 Konical mit noch mehr Saugleistung, rundete das Paket auf der IFA dieses Mal ab. Dyson zeigt alle Neuheiten auf einer eigenen Sonderseite.

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