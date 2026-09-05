Smart Home

Yale Smart Video Doorbell unterstützt Samsung SmartThings

René Hesse
Von

Die Yale Smart Video Doorbell lässt sich ab sofort in Samsung SmartThings einbinden und mit weiteren Geräten vernetzen.

Yale baut damit seine bestehende Partnerschaft mit Samsung aus. Nutzer können Besucher per HD-Livebild sehen, hören und mit ihnen sprechen. Die Türklingel meldet Klingeln und erkannte Bewegungen zudem in Echtzeit.

Yale Smart Video Doorbell wird Teil von SmartThings

Die Integration geht über Benachrichtigungen auf dem Smartphone hinaus. Das Kamerabild kann laut Yale auch auf kompatiblen Samsung Smart TVs und smarten Kühlschränken angezeigt werden. In Verbindung mit einem Yale Linus Smart Lock lässt sich Gästen anschließend Zugang gewähren.

Die SmartThings-Integration umfasst mehrere Funktionen:

  • HD-Liveübertragung der Videotürklingel
  • Benachrichtigungen bei Klingeln und Bewegungen
  • Anzeige auf kompatiblen Samsung-TVs und Kühlschränken
  • Verknüpfung mit Yale Linus L2 und L2 Lite

Weitere Yale-Produkte unterstützen SmartThings bereits. Dazu zählen unter anderem Smart Locks, der Smart Opener für Tore und Garagen, der Smart Safe und das Smart Cabinet Lock. Über SmartThings-Routinen können Nutzer mehrere Aktionen kombinieren. Beim Verlassen des Hauses lassen sich so beispielsweise Türschloss, Beleuchtung, Heizung und Alarmanlage gemeinsam steuern.

Ich halte die Erweiterung für sinnvoll, weil eine Videotürklingel besonders von der Verknüpfung mit vorhandenen Displays und Türschlössern profitiert. Entscheidend bleibt allerdings, wie zuverlässig und schnell die Integration im Alltag funktioniert.

Smart Home · 31. August 2026

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