Midea kündigt neue PortaSplit für 2027 an

Midea hat im Rahmen der IFA 2026 die neue Propan-Generation der PortaSplit für 2027 offiziell bestätigt, über die wir vor ein paar Wochen exklusiv berichtet haben. Sie soll bis zum Sommer 2027 kommen, die Cool-Variante folgt dann später.

Grund ist eine neue Kühlmittel-Verordnung, die bisherige R32-Variante bleibt aber noch im Portfolio und man will bis zum Ablaufdatum (31. Dezember 2026) auch noch neue Einheiten verschiffen. Da dürften gute Angebote im Winter kommen.

Midea PortaSplit mit weiteren Änderungen

Doch die neue PortaSplit bringt noch mehr, wie heise vor Ort erfahren hat, denn es gibt einen neuen Funkchip für eine bessere Smart Home-Anbindung wie Matter 1.6, man wird den Filter für das Kondenswasser selbst entnehmen können und für die Außeneinheit gibt es eine neue Bodenplatte zur Ausleitung des Kondenswassers.

Man denkt übrigens auch über ein Kit zum Nachrüsten für die aktuelle PortaSplit nach, so Midea auf der Messe vor Ort, aber konkrete Details nannte man nicht.

Mit Details hielt sich Midea allgemein zurück, man hatte die neue PortaSplit auch nicht in Berlin dabei und wir haben noch keine finalen Details und keinen Preis. Aber damit ist bestätigt, dass die neue Generation bis nächsten Sommer fertig sein soll.

Ich bin bekanntlich ein sehr großer Fan der Midea PortaSplit und gespannt auf die neue Generation, die also nicht nur beim Kühlmittel angepasst wird, sondern noch mehr Optimierungen mitbringt. Allerdings deutete man uns gegenüber ja bereits an, dass sie teurer werden könnte, darauf sollte man sich also ebenfalls einstellen.

Das wirft jetzt die Frage auf, ob man ein gutes Angebot der aktuellen PortaSplit im Winter nutzt oder bis nächsten Sommer wartet. Ohne die finalen Details lässt sich das schwer einschätzen, wir bleiben aber dran und halten euch auf dem Laufenden.

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