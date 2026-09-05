Verbatim stellt drei neue Cool-n-Go-Handventilatoren vor

Verbatim erweitert seine Cool ’n’ Go-Serie um drei wiederaufladbare Handventilatoren mit Preisen ab 22,99 Euro.

Neu sind der Cool ’n’ Go Aqua Breeze sowie der Ice Touch Mini und Ice Touch Pro. Alle Modelle eignen sich laut Verbatim für unterwegs, den Arbeitsplatz oder Veranstaltungen und können auch als Tischventilator genutzt werden.

Das Top-Modell Aqua Breeze kombiniert regulierbare Luftströmung mit einer Sprühnebelfunktion. Die Geschwindigkeit lässt sich in 100 Stufen einstellen und erreicht bis zu 16.000 U/min. Ein LED-Display informiert über Einstellungen und Betriebsstatus.

Verbatim Cool ’n’ Go mit Sprühnebel und Kühlfläche

Die drei Modelle unterscheiden sich vor allem bei Kühltechnik und Preis:

Aqua Breeze: Sprühnebel, 100 Stufen, 29,99 Euro

Ice Touch Mini: integrierte Kühlfläche, 22,99 Euro

Ice Touch Pro: integrierte Kühlfläche, 24,99 Euro

Alle Modelle sind in Weiß/Silber und Grau/Violett erhältlich

Der Sprühnebel des Aqua Breeze lässt sich laut Hersteller bis zu 60 Minuten dauerhaft nutzen. Eine Nachfüllflasche gehört zum Lieferumfang. Die beiden Ice-Touch-Modelle setzen stattdessen auf eine Kühlfläche, die bei direktem Hautkontakt zusätzliche Abkühlung bieten soll. Beide lassen sich zusammenklappen und mit dem mitgelieferten Umhängeband freihändig tragen.

Ich finde die drei Modelle vor allem wegen der unterschiedlichen Kühlkonzepte interessant. Wer unterwegs möglichst viel Kühlleistung möchte, bekommt mit Sprühnebel und Kühlfläche zwei praktische Alternativen zum klassischen Mini-Ventilator.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗