Verbatim stellt drei neue Cool-n-Go-Handventilatoren vor
Verbatim erweitert seine Cool ’n’ Go-Serie um drei wiederaufladbare Handventilatoren mit Preisen ab 22,99 Euro.
Neu sind der Cool ’n’ Go Aqua Breeze sowie der Ice Touch Mini und Ice Touch Pro. Alle Modelle eignen sich laut Verbatim für unterwegs, den Arbeitsplatz oder Veranstaltungen und können auch als Tischventilator genutzt werden.
Das Top-Modell Aqua Breeze kombiniert regulierbare Luftströmung mit einer Sprühnebelfunktion. Die Geschwindigkeit lässt sich in 100 Stufen einstellen und erreicht bis zu 16.000 U/min. Ein LED-Display informiert über Einstellungen und Betriebsstatus.
Verbatim Cool ’n’ Go mit Sprühnebel und Kühlfläche
Die drei Modelle unterscheiden sich vor allem bei Kühltechnik und Preis:
- Aqua Breeze: Sprühnebel, 100 Stufen, 29,99 Euro
- Ice Touch Mini: integrierte Kühlfläche, 22,99 Euro
- Ice Touch Pro: integrierte Kühlfläche, 24,99 Euro
- Alle Modelle sind in Weiß/Silber und Grau/Violett erhältlich
Der Sprühnebel des Aqua Breeze lässt sich laut Hersteller bis zu 60 Minuten dauerhaft nutzen. Eine Nachfüllflasche gehört zum Lieferumfang. Die beiden Ice-Touch-Modelle setzen stattdessen auf eine Kühlfläche, die bei direktem Hautkontakt zusätzliche Abkühlung bieten soll. Beide lassen sich zusammenklappen und mit dem mitgelieferten Umhängeband freihändig tragen.
Ich finde die drei Modelle vor allem wegen der unterschiedlichen Kühlkonzepte interessant. Wer unterwegs möglichst viel Kühlleistung möchte, bekommt mit Sprühnebel und Kühlfläche zwei praktische Alternativen zum klassischen Mini-Ventilator.
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